La defensa de Correa demandó a jueza Camacho

La defensa del expresidente Rafael Correa planteó ayer una demanda de recusación en contra de la jueza Daniella Camacho, quien lleva el caso Balda. Se la acusa de supuesta falta de imparcialidad en las audiencias. Con la queja judicial se busca que la magistrada no trate el tema.

Este recurso, según los abogados de Correa, se fundamenta en cómo la jueza dispuso las medidas cautelares contra el exmandatario.



La demanda fue entregada en la Corte Nacional y deberá resolverse antes de la audiencia preparatoria de juicio, que está fijada para el próximo martes 31 de julio.



Si esto no ocurre, la audiencia para saber si la Fiscalía acusa o no al exmandatario por el secuestro de Fernando Balda, no se instalará.



Esta demanda no es la única acción que los abogados de Correa han interpuesto en las últimas horas. El miércoles presentaron un oficio a Camacho para pedir el diferimiento de la audiencia preparatoria de juicio.



Esa solicitud se presentó, según la defensa de Correa, por la falta de acceso al expediente. La investigación del caso tiene 110 cuerpos y los abogados dicen que no han podido acceder a todo el material. Caupolicán Ochoa, abogado del exmandatario, dijo que no se garantiza la defensa de su cliente.



El mismo reclamo lo realizó, en días pasados, Stalin Oviedo, abogado del exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, quien también está procesado en el caso.

La jueza Camacho negó la solicitud de Oviedo, para que se difiera la audiencia preparatoria de juicio. En un escrito explicó que en el artículo 602 del COIP se establecen plazos que los debe cumplir.