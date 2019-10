10 600 personas no deducirían gastos con la reforma económica

LEA TAMBIÉN

La Comisión de Régimen Económico recibió este miércoles 22 de octubre del 2019 al ministro de Finanzas, Richard Martínez, para que detalle la reforma económica.

El funcionario explicó que la reforma tributaria dejará ingresos netos por USD 731 millones en el 2020 y USD 887 millones en el 2021. En ese monto no está incluido lo esperado por repatriación de capitales.



Los principales ingresos vendrán de ajustes como el impuesto a la renta a los dividendos que se paga a los accionistas extranjeros, con USD 191 millones al año; el ICE a la telefonía pospago, con 100 millones; y la contribución de empresas, con 177 millones.



El asambleísta Patricio Donoso cree que la contribución afectará de forma importante la liquidez de las pequeñas firmas, sin embargo, el Fisco solo recibiría de ese nicho entre USD 12 millones y 15 millones.

Esteban Melo, de la bancada correísta, cuestionó que la contribución sea a los ingresos y no a la utilidad.



“El objetivo es que podamos tener un esquema progresivo. Un impuesto a la utilidad se analizó, pero queremos simplicidad, por eso nos anclamos a los ingresos”, dijo Martínez.



Otras dudas giraron en torno a la propuesta para incentivar la repatriación de capitales.



El legislador Hermuy Calle cuestionó que el proyecto no detalla mecanismos para impedir la llegada de capitales ilícitos. Martínez respondió que la norma está pensada en dineros lícitos, “aunque se puede perfeccionar la redacción”.



ICE a fundas plásticas estará focalizado



Los USD 0,10 de impuesto a los consumos especiales (ICE) que se pretende aplicar a fundas plásticas regirá a las entregadas por establecimientos de comercio con más de dos sucursales; por ejemplo, los supermercados. El consumidor final será quien pague. El tributo no tendrá efecto en tiendas de barrio, mercados y negocios pequeños, aclaró Marisol Andrade, directora del SRI. Estos detalles serán definidos en el reglamento que acompañará a la ley. Por esta vía, el Gobierno calcula ingresos por USD 22 millones. Más allá de la recaudación, el SRI busca reducir el uso de ese producto.

Planes pospago de celular se encarecen



Más de USD 100 millones pretende recaudar el Gobierno con el 10% del ICE a los planes pospago de telefonía móvil, para personas naturales. Según Andrade, esto guarda un principio de progresividad, en donde el que tiene un servicio más caro (como un plan), paga más que otros usuarios. Actualmente, solo los planes pospago y de telefonía fija prestados a sociedades tienen una tarifa del 15%; eso no se modifica. Para los clientes de prepago tampoco hay nuevas imposiciones. Andrade reconoce que el consumo pospago podría verse afectado debido al ICE. “Esperemos a ver qué pasa”.





Límite a deducción generará 41 millones



Con la premisa de que el contribuyente con más recursos aporte más, las personas naturales cuyos ingresos anuales superen los USD 100 000 no podrán beneficiarse de la deducción de gastos personales en el impuesto a la renta. La medida afectará a 10 600 personas con ingresos netos de esa magnitud. Esto generará un aproximado de USD 41 millones en el 2021. “Es justo”, argumentó la titular del SRI. Explicó que estas personas no podrán deducir alrededor de USD 13 000 al año y tendrán que calcular el impuesto a la renta sobre los ingresos netos, sin descontar otros rubros.





IVA en servicios de plataformas digitales



La contratación de servicios a través de plataformas digitales tendrá una tarifa del 12% del impuesto al valor agregado (IVA). Por ejemplo, la compra de un producto a través de Amazon no grava IVA, pero sí el envío al cliente. Aplica tanto a los pagos en efectivo como a los medios electrónicos (tarjetas, Paypal, etc.). En el caso de plataformas como Uber, si el usuario cancela en efectivo el conductor del vehículo recaudará el impuesto sobre el valor que se paga de la carrera y lo declarará al SRI. Para ello, el conductor debe constar en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).





La reducción del ISD no es para todos



La oferta de bajar de 5 a 2,5% la tarifa del impuesto a la salida de divisas (ISD) surtirá efecto únicamente para las importaciones de materias primas, insumos y bienes de capital que consten en un listado que deberá establecer el Comité de Política Tributaria. Los beneficiarios de la reducción no tendrán la posibilidad de utilizar como crédito tributario el ISD pagado, tampoco podrán solicitar al SRI la devolución de ese tributo, precisó Andrade. Todas las demás importaciones para el sector productivo que no estén contempladas en dicho listado mantendrán la tarifa del 5%.





Aclaración técnica del impuesto a vehículos



En el proyecto de ley se modifica el nombre del impuesto al rodaje por el de impuesto anual a la circulación vehicular. Se trata del tributo que hoy se paga a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) en el momento de la matriculación vehicular. La titular del SRI aclara que no se trata de un nuevo tributo o un reemplazo del extinto impuesto verde. Según el proyecto, el hecho generador del gravamen es la circulación efectiva o potencial de vehículos motorizados de transporte terrestre. “No hay ningún cambio en cálculos, en valores”, aseguró la Directora de Rentas Internas.