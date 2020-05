Los decretos para eliminar los subsidios están en marcha, según el Ministro de Finanzas

LEA TAMBIÉN

La elaboración de los decretos ejecutivos que permitirán eliminar los subsidios de los derivados “está en marcha”, informó este jueves 7 de mayo del 2020 el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez.

Esta información fue emitida durante un conversatorio que se realizó para analizar la incidencia de la emergencia sanitaria en la economía del país. En este espacio, transmitido en un canal de televisión nacional, participaron además los analistas económicos Walter Spurrier y Abelardo Pachano.



Martínez comenzó señalando que uno de los factores que ha impactado más en las finanzas del país es la caída del precio del petróleo. Dijo que este año, antes de la pandemia, se esperaban USD 3 000 millones de ingresos petroleros, pero en el nuevo escenario, el Fisco recibiría solo USD 520 millones de ingresos por este rubro.



"Es el momento para transparentar el mercado", señaló el Ministro en relación a los subsidios. Además, acotó que actualmente el Ministerio de Energía y Recursos Naturales está arreglando temas operativos relacionados con este tema.



Esto, según el funcionario, permitiría que los consumidores se beneficien de precios más bajos cuando se reduce el precio del crudo, que es la materia prima con la que se elaboran los combustibles. También se lograría reducir el contrabando, la corrupción y el uso indiscriminado de estos productos que afecta el ambiente. “Como están los precios del petróleo hoy, el precio de la gasolina debería ser menor”, dijo Martínez.



En esta revisión de la subvensión entrarían solo las gasolinas, no se incluiría el subsidio al gas de uso doméstico.



Pachano mencionó que Ecuador "debió racionalizar hace rato la entrega de subsidios para los derivados". Sin embargo, precisó que se debe focalizar la entrega de estos con el sector del transporte público, en el momento que lo requiera.



Acotó que también se debería abrir el mercado a la libre exportación de derivados y establecer tarifas por el uso de la infraestructura que tiene Petroecuador, para que los privados puedan hacer uso de esta.



En este espacio se analizó también la Ley de Apoyo Humanitario, que se tramita en la Asamblea. Esta norma establece, entre otros, la entrega de contribuciones de parte de trabajadores y empresas, lo que ha sido cuestionado por varios sectores como el exportador. Empresarios y bancadas políticas han pedido archivar el proyecto.



Ante esto Martínez mencionó que hay que evaluar este proyecto de Ley en su integralidad. “Ver solo las contribuciones es un error. No se fijan en la integralidad”.



El Ministro expresó que, en el caso de que no se apruebe esta norma, el escenario económico del país será más complicado.



El proyecto además propone que el empleador y trabajadores se pongan de acuerdo para establecer nuevas condiciones, por los efectos provocados por la emergencia sanitaria. Según Martínez esto ayudará a que se den menos despidos.



Además, refirió que las contribuciones que se recibirán de parte de las empresas y trabajadores, así como una parte de los créditos de los organismos multilaterales, y otros créditos que provendrán de China irán a un fideicomiso para impulsar al sector productivo. El diseño de este instrumento se está terminando de delinear.



Spurrier expresó que aparte, el Estado deberá realizar un recorte del gasto público.



Según Martínez, este año el Presupuesto tendrá USD 8 000 millones menos de ingresos de lo que había presupuestado Finanzas.