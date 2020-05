El decreto borrador de Trump apunta a compañías de redes sociales

LEA TAMBIÉN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dispone a ordenar la revisión de una ley que protege desde hace tiempo a Twitter, Facebook y Google de ser responsables del material publicado por sus usuarios, según el borrador de una orden ejecutiva y una fuente conocedora de la situación.

Las noticias sobre el decreto se conocieron después de que Trump amenazó con cerrar sitios web a los que acusó de reprimir las voces conservadoras, tras una disputa con Twitter.



La firma decidió etiquetar los tuits del mandatario sobre afirmaciones infundadas de fraude en la votación por correo con una advertencia que invita a los lectores a verificar sus afirmaciones.



El texto de la orden, a cuyo borrador tuvo acceso Reuters, podría cambiar antes de que se complete. El miércoles 27 de mayo del 2020, funcionarios dijeron que Trump firmará una orden ejecutiva sobre las empresas de redes sociales el jueves. No obstante, no estaba incluido en la agenda oficial publicada por la Casa Blanca.



Consultados sobre la información, la Casa Blanca, Facebook y Twitter declinaron hacer comentarios. El servicio de video YouTube, de Google, tampoco realizó comentarios de inmediato.



Las acciones de Twitter caían más de un 4%, las de Facebook casi un 2% y las de Google, un 1%.



El presidente ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, dijo en el sitio web de la compañía en la noche del miércoles que los tuits del mandatario "podrían confundir a la gente y hacerles creer que no tienen que registrarse para votar".



"Nuestra intención es conectar los puntos de declaraciones conflictivas y mostrar la información en disputa para que la gente pueda juzgar por sí misma", afirmó Dorsey.



Steve DelBianco, presidente de NetChoice, un grupo comercial que tiene a Twitter, Facebook y Google entre sus miembros, dijo que "el presidente está pisoteando la primera enmienda al amenazar los derechos fundamentales a la libertad de expresión de las plataformas de redes sociales".



La iniciativa "anima a los gobiernos extranjeros a controlar la expresión en internet", indicó DelBianco en un comunicado el jueves 28 de mayo.



La orden ejecutiva requeriría que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) proponga y aclare las regulaciones bajo la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, una ley federal que exime en gran medida a las plataformas de internet de la responsabilidad legal por el material que sus usuarios publican.



Tales cambios podrían exponer a las empresas de tecnología a más demandas judiciales.