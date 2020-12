Decreto dispone la validez de cédulas caducadas o por caducar hasta el 31 de mayo del 2021

Mediante el decreto ejecutivo 1206, emitido este 11 de diciembre del 2020, el presidente Lenín Moreno dispuso las cédulas de identidad caducadas o que estén por caducar serán válidas hasta el próximo 31 de mayo del 2021.

El Decreto Ejecutivo 1206 indica que "se reconoce la validez de la cédula de ciudadanía que se encuentre vencida desde el 16 de marzo de 2020, o cuyo plazo esté por vencer, hasta el 31 de mayo de 2021".



La medida tiene por objetivo garantizar el derecho a la identificación de las personas ecuatorianas y extranjeras domiciliadas en Ecuador, precisa el documento.



El decreto se fundamenta en que durante la vigencia del estado de excepción, desde el 17 de marzo hasta el 14 de septiembre del 2020, el servicio de emisión de cédulas de identidad se ha ejecutado de manera limitada, debido a las restricciones laborales y de aforo establecidas por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional.



Por ello, las cédulas de identidad cuya fecha de caducidad (ubicada en el

reverso del documento) que corresponda desde el 16 de marzo del 2020, o estén por vencer hasta el 31 de mayo del 2021, seguirán siendo válidas y tendrán total aceptación en la realización de trámites tanto en instituciones públicas como privadas, menciona un boletín informativo de la Dirección General del Registro Civil.



Las personas que no cuenten con la cédula, por pérdida o robo, deben

agendar un turno en la página web del Registro para ser atendidos. Asimismo, los grupos vulnerables como la tercera edad, personas con discapacidad y embarazadas no requerirán cita previa y deberán acudir directamente a la agencia del Registro Civil más cercana.



El costo de obtención de la cédula por primera vez es USD 5 y la renovación tiene un valor de USD 15. El horario de atención es de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00.



Tras la reactivación del país en los últimos meses impulsada por la suspensión en septiembre por orden judicial del estado de emergencia nacional, Ecuador sopesa sus pasos frente al covid-19 de forma puntual, de acuerdo con la evolución de la enfermedad en cada provincia.



De cara a las fiestas navideñas, la petición del Gobierno consiste en mantener las restricciones especiales de movimiento y reunión con el fin de no alentar a la población a congregaciones que disparen el número de contagios.



Ecuador sumó este 11 de diciembre 200 765 casos acumulados de covid-19, 386 nuevos respecto a la víspera, y sumó ocho nuevos decesos, con lo que suben a 13 858 entre los confirmados y probables, según el Ministerio de Salud Pública.