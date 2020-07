Nuevo Decreto permite que Comité de Endeudamiento Público dé paso a crédito chino

LEA TAMBIÉN

El presidente, Lenín Moreno, emitió el 9 de julio del 2020 el Decreto 1093, el cual permitirá que el Comité de Endeudamiento Público pueda aprobar la nueva operación de financiamiento con China.

El Gobierno y el gigante asiático negocian un crédito por USD 1 400 millones. Esa préstamo está vinculado a una operación comercial para la venta directa y de largo plazo de 50 millones de barriles de crudo a China.



Los artículos 142 y 148 del Reglamento del Código de Planificación y Finanzas Públicas señalan que las operaciones de financiamiento que superan el 0,15% del Presupuesto del Estado (más de USD 53 millones en este año) requieren la aprobación del Comité de Endeudamiento Público.



El Decreto 1093 reforma esos artículos y establece que cuando se trate de operaciones de deuda que vinculen activos públicos (bienes, derechos, flujos futuros u otros activos) directa o indirectamente, el Comité debe incluir en su consideración un "análisis integral de las operaciones" y "el beneficio económico para el país y el Estado".

Para la aprobación, señala el Decreto, el Comité debe considerar que las condiciones de las operaciones sean más favorables que las de mercado y, además, contar con informes técnicos y legales de las instituciones competentes.



Según el analista petrolero, Henry Llanes, el Decreto permite que el Comité de Endeudamiento Público apruebe la operación que actualmente se negocia con China sin considerar el informe negativo inicial que emitió Petroecuador sobre la venta de crudo en junio.



La petrolera deberá ajustar ese informe luego de que el Jefe de Estado emitiera el Decreto 1075 para que la empresa considere en su análisis también una visión integral sobre el beneficio para el país y no solo la rentabilidad para la petrolera.



Llanes dice que, pese al cambio legal, se induce a Petroecuador para "que cometa un perjuicio contra sí misma, bajo el criterio de que está en juego el interés general del país. Pero en ambos casos hay una pérdida".



Aunque la petrolera apuntó en su primer informe que la operación le supondrá una pérdida de USD 119 millones, el Ministerio de Finanzas asegura que “sin esa operación el financiamiento del país no será viable”, pues en este momento no hay acceso al mercado ni posibilidad para lograr una tasa de interés del 6% y 9 meses de gracia, como se negocia con China. Si el país decidiera salir al mercado este momento, por ejemplo, tendría que pagar tasas del 40%, lo cual no es "viable ni conveniente".

De hecho, la primera mitad del presente año ha sido complicada para que el país acceda a recursos. El Ejecutivo no pudo emitir bonos nuevos debido a que sería muy costoso. Hasta el 8 de julio pasado, los montos que ha recibido el país equivalen al 41% de todo lo que se estimó en financiamiento para el año, básicamente de multilaterales.