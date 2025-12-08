La Armada del Ecuador confirmó la incautación de 4,6 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización durante una operación en el mar, que además dejó siete ciudadanos aprehendidos.

Más noticias

Reporte de droga decomisada en el mar por Defensa de Ecuador

Los detenidos y la droga llegaron al Puerto de Manta, donde las autoridades realizaron el registro correspondiente.

El Ministerio de Defensa, a través de su cuenta de X, este 8 de diciembre de 2025, indicó que el decomiso representa un impacto económico superior a los 100 millones de dólares para las organizaciones criminales, al evitar que este cargamento llegue a los mercados internacionales.

Fuentes oficiales indicaron que esta operación constituye un nuevo golpe a la economía criminal del narcotráfico, en medio de un contexto regional donde estas redes buscan rutas marítimas para sus envíos.

LOS GOLPES DEL NARCOTRÁFICO NO PARAN: 4.6 TONELADAS DE DROGA INCAUTADAS Y 7 APREHENDIDOS EN ALTAMAR



➡️El #BloqueDeSeguridad, a través de la @armadaecuatoriana confirmó el arribo al Puerto de Manta de 7 ciudadanos aprehendidos y 4,6 toneladas de sustancias sujetas a… pic.twitter.com/sJ3XsjHMPY — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) December 8, 2025

Los antecedentes del operativo

El operativo se ejecutó gracias a la coordinación entre la Armada del Ecuador y la Guardia Costera de los Estados Unidos.

Esa colaboración permitió identificar, interceptar y asegurar la embarcación sospechosa antes de que el cargamento ingresara a aguas internacionales sin control.

Lee también: Narcos priorizaron las rutas fluviales para traficar droga

Las autoridades explicaron que la acción forma parte del Bloque de Seguridad, un mecanismo que combina esfuerzos de inteligencia, patrullaje marítimo y seguimiento a rutas de narcotráfico.

Según los informes, este tipo de operaciones reduce el riesgo de que la droga llegue a los mercados y fortalece la lucha frontal contra el crimen organizado.

Los siete aprehendidos fueron puestos a órdenes de la justicia. Las autoridades no descartaron nuevas operaciones coordinadas con organismos internacionales para mantener presión sobre las redes delictivas.

En los últimos años, el Ecuador ha intensificado sus controles marítimos ante el incremento del narcotráfico por rutas marítimas.