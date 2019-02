¿Cómo declarar el impuesto a la renta (IR) para personas naturales del 2018?

LEA TAMBIÉN

El jueves 28 de febrero de 2019 arranca el proceso de declaración del impuesto a la renta (IR), del ejercicio fiscal 2018, para personas naturales. En abril deben cumplir con este proceso las sociedades.

A continuación resolvemos las cuatro principales inquietudes para la declaración de este tributo por parte de personas naturales:



¿Quiénes deben declarar?

Las personas naturales deben declarar el IR si sus ingresos durante 2018 superaron los USD 11 270.



¿Cuándo se debe declarar?



El trámite se debe presentar del 1 al 28 de marzo, según el noveno dígito del RUC o cédula.



¿Cuáles son las sanciones por no declarar?

Si no se presenta el formulario hasta el día límite establecido por el Servicio de Rentas Internas (SRI), el contribuyente está en la obligación de pagar el 3% al impuesto causado, más la tasa de interés a la fecha, que actualmente es de 0,979%, por cada mes de retraso. Si no causó impuesto se paga una multa del 0,1% del total de ingresos. El interés empieza a correr desde el siguiente día de vencimiento del plazo.



¿Qué formulario se debe llenar?

Los formularios 102 y 102A. El primero se usa para la declaración del IR de personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad; mientras que el segundo es para las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad.