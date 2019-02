Seis dudas frecuentes para declaración del anexo de gastos personales

LEA TAMBIÉN

En febrero de 2019 los contribuyentes deben cumplir con la entrega del anexo de gastos. El formulario que se debe presentar tiene tres cambios desde este 2019. A continuación, EL COMERCIO detalla seis temas que deben tener en cuenta quienes deben cumplir con este trámite.

¿Qué es el anexo de gastos personales?



El documento permite registrar los montos de consumos deducibles de cinco rubros: salud, vivienda, educación, alimentación y vestimenta para reducir el valor a pagar del impuesto a la renta (IR) del 2018.



¿Quiénes lo deben elaborar?

Los empleados que proyectaron egresos desde USD 5 635 hasta el tope USD 14 651. Para quienes residen en Galápagos, el máximo valor a deducir por el 2018 pasado es USD 26 416,88.



También quienes hayan calculado rubros por menos de USD 5 635, pero que en realidad registran pagos o consumos superiores a ese monto y desean, si es el caso, que el Servicio de Rentas Internas (SRI) devuelva parte o todo el impuesto pagado en exceso.



Además, quienes no presentaron el formulario de proyección de gastos del 2018, pero sí tuvieron gastos y quieren que el SRI les devuelva parte o todo el impuesto retenido por su empleador, según el total de pagos y consumos que presenten en este anexo.



Las personas naturales que tengan o no que llevar contabilidad y que deseen beneficiarse de la deducción, para pagar un menor impuesto a la renta anual.



¿Cuándo deben pagar?



El SRI tiene un calendario que se debe cumplir, según el noveno dígito de la cédula o RUC del contribuyente. El plazo termina el 28 de este mes.



¿Qué sanciones hay si no se presenta?



El incumplimiento de la presentación del anexo tiene una sanción económica de USD 30 para las personas naturales, bajo relación de dependencia o no, y que no estén obligadas a llevar contabilidad.



Para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad la multa es de USD 45.



Ese valor se mantendrá, siempre y cuando el SRI no hay notificado al contribuyente por el incumplimiento.



¿Cómo se debe elaborar?



Los contribuyentes deben ingresar a la página web del SRI y llenar el anexo en línea. El sistema le solicitará el número de cédula o RUC y una contraseña que -en caso de no tenerla- puede ser solicitada en los puntos de atención del SRI.



¿Qué cambios hay en el anexo para este año?

Se unifican los gastos personales de arte y cultura con el concepto de educación. El límite para la deducción de estos gastos es de USD 3 662,75.

En el caso de egresos de salud por enfermedades catastróficas, raras o huérfanas debidamente certificadas o avaladas por la autoridad sanitaria nacional competente, la deducción es hasta por USD 22 540.



Se pueden descontar los egresos personales de padres, cónyuge o pareja en unión de hecho, de hijos, de los hijos del cónyuge, conviviente o pareja en unión de hecho que no perciban ingresos gravados, que sean sus dependientes y estén debidamente registrados en la plataforma del SRI.



En el caso de los padres, no deberán percibir individualmente pensiones jubilares que -por sí solas o sumadas a otras rentas- superen un salario básico unificado del trabajador en general, que para el año 2018 fue de USD 386.