¿El decimotercer sueldo o bono navideño se puede diferir o pagar en cuotas?

El Ministerio de Trabajo informó este viernes 11 de diciembre del 2020 que el decimotercer sueldo o bono navideño para los trabajadores en relación de dependencia, podrá pagarse de manera diferida o por cuotas, siempre que el empleador llegue a un acuerdo con los trabajadores.

“Los acuerdos no eximen del pago de esta bonificación, sino que permiten un diferimiento o pago en cuotas”, precisó la Cartera de Trabajo.



El Ministerio aclaró que la Ley de Apoyo Humanitario no contempla cambios a la forma de pago o de cálculo de la decimotercera remuneración establecidos en el Código de Trabajo, “pero contempla la figura de los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo como una opción para que de manera directa el empleador y el trabajador alcancen acuerdos respecto a las condiciones económicas de la relación laboral”.



El pago de la decimotercera bonificación está resultando difícil para algunas empresas del país, por la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria.



La caída de las ventas y los atrasos en pagos a proveedores son algunos de los problemas que han golpeado a los negocios, que pese a esta realidad deben pagar el décimo.



Edgar Navarrete, propietario de la empresa productora de huevos Avirico, señaló que tendrán que llegar a acuerdos con sus 40 trabajadores para pagar este bono.



“Estamos conversando con ellos para pagarles todo hasta enero, sé que comprenden la situación. Nosotros también los hemos apoyado durante este año, les dimos un bono en los primeros meses de pandemia por arriesgarse y seguir trabajando en la producción”, contó.



Marco Leguísamo, propietario de una empresa de servicios de computación, comentó que este año tuvo que recortar su personal a la mitad, debido a que las instituciones públicas a las que provee servicios se retrasaron durante la mayor parte del año en el pago de sus facturas.



En agosto, este empresario llegó a un acuerdo para diferir a seis meses el pago del decimocuarto a sus trabajadores. “Esta vez con el decimotercero tendremos que hacer lo mismo, porque no nos alcanza el dinero, quizás de nuevo tengamos que pagar en seis cuotas”, dijo.



Marlene Miranda, propietaria de una empresa de limpieza que también ofrece servicios al sector público, señala que este año ha sido uno de los peores que ha atravesado la compañía, pero hará un esfuerzo para pagar hasta el 24 de diciembre el bono navideño.



La empresa tuvo problemas de liquidez porque entidades del Estado se retrasaron hasta cinco meses en el pago de sus facturas.



El negocio contaba con un fondo de ahorro del que van a echar mano. “Es complicado, pero tenemos que cumplir. Muchos de nuestros trabajadores son madres de familia y jefes de hogar, no podemos dejar de pagarles porque sus niños no pueden pasar mal en diciembre, ellos son inocentes, no comprenden las dificultades”, explicó Miranda.



El Código de Trabajo dispone que el decimotercero se debe pagar hasta el 24 de diciembre de cada año. Pero los trabajadores también tienen la opción de mensualizar este rubro y recibir el proporcional durante el año.



Para mensualizar el décimo, el trabajador debe hacer la solicitud hasta los 15 primeros días del nuevo año.



El Ministerio además recordó que para quienes tuvieron reducción de jornada laboral este año, el cálculo del pago se hará sobre el valor del sueldo reducido.



El decimotercer sueldo corresponde a la doceava parte de las remuneraciones del trabajador entre el 1 de diciembre del año anterior y el 30 de noviembre del presente. Si el empleado lleva menos de un año en labores, recibirá un proporcional por el período que ha estado en la empresa.