¿Cómo usar el decimocuarto sueldo en esta pandemia?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los trabajadores que decidieron acumular el decimocuarto deben recibir hasta este 15 de agosto de 2020 un sueldo extra de parte de sus empleadores.

Este beneficio, equivale a un salario básico unificado en jornada completa, que actualmente es de USD 400. Pero, a quienes hayan optado por recibir este monto de manera mensual les corresponderá USD 33,33.



La entrega de estos valores, en ambos casos, es obligatoria, según la Ley Orgánica de Servicio Público y el Código de Trabajo.



Este sobresueldo, conocido también como bono escolar, se debe entregar hasta el 15 de agosto para los trabajadores de la Sierra y Amazonía. En la Costa y región Insular, el plazo es hasta el 15 de marzo.



Usualmente, los trabajadores emplean estos recursos para gastos relacionados con la educación a propósito de que se los recibe antes del inicio del año lectivo. Sin embargo, en este 2020 las clases presenciales no están aún autorizadas, por la crisis sanitaria que se atraviesa en el país por el covid-19.



En un sondeo que hizo este Diario entre sus lectores en estos días arrojó que 592 personas destinarán el décimo a pago de deudas, 167 a educación y solo 63 a gastos de salud. El resto dijo no recibir el beneficio.



Este Diario consultó este 11 de agosto del 2020 a Berta Romero, experta en finanzas personales; y a Jorge Cadena, coach financiero, cómo se deben utilizar estos recursos.



A continuación, detallamos cinco opciones:



Gastos relacionados con educación



Aunque las clases presenciales no están autorizadas aún por el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) nacional, está previsto que los estudiantes de la región Sierra y Amazonía inicien el año lectivo este 1 de septiembre de manera virtual.



Esto implicará que algunos padres de familia requieran comprar para sus hijos computadoras, tabletas, laptops, impresoras, contratar un servicio de Internet óptimo, una silla ergonómica o un escritorio.



También se puede destinar para cubrir el costo de la matrícula o una parte de la pensión de la escuela o colegio.



Un fondo de ahorro



Ante la incertidumbre que ha generado la pandemia de coronavirus, Romero y Cadena recomiendan, en la medida de la posible, usar el decimocuarto para constituir un fondo de ahorro de emergencia que le permita afrontar posibles eventualidades. Entre estos, menores ingresos en el trabajo, un posible contagio de covid-19 u otros.



Cubrir deudas pendientes



Si tiene pendiente el pago de una deuda use estos recursos para cubrir la totalidad o una parte de esta. Esto evitará que se le acumule costos extras por el pago de intereses. Las deudas por tarjeta de crédito son las más costosas, pues se aplica un interés por crédito de consumo que llega hasta 17,3%.



Pago de servicios básicos, salud y alimentación



Si debido a la crisis generada por la pandemia ha dejado de pagar los servicios básicos, Internet o el arriendo priorice sus necesidades y póngase al día. De esa manera no se le acumulará el monto total a cancelar más adelante.



Además, si eventualmente ha postergado una cita médica o ha disminuido la provisión de ciertos alimentos de consumo básico, por la falta de recursos, aproveche estos ingresos para visitar al médico o llenar la despensa.



Antes de efectuar estos gastos, analice que es lo más importante.



Cumplir una meta financiera



Si está en condiciones de destinar esos recursos para cumplir con una meta financiera que implicará la compra de un bien, en el mediano plazo, ahorre este sueldo extra en una cuenta que no sea usada de manera regular.



A continuación, le presentamos una calculadora donde puede visualizar cuán endeudado está.