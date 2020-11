Decevale anuncia acciones judiciales en la Florida contra Jorge Chérrez, dentro del caso de supuesta estafa al Isspol

Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale) iniciará una acción judicial en el Estado de la Florida en Estados Unidos en contra de Jorge Chérrez Miño.

Chérrez está inmerso en un escándalo de supuestas estafas bursátiles en contra del Instituto Nacional de la Seguridad Social de la Policía (Isspol) y que involucra inversiones en bonos por USD 532 millones.



El custodio de los papeles de esas operaciones era, supuestamente, el Decevale, que incluso llegó a emitir certificaciones sobre la tenencia de los bonos.



Sin embargo, luego señaló que esos documentos fueron firmados por el gerente de operaciones, Luis Álvarez, sin conocimiento del Directorio de Decevale.



Según confirmó el abogado de la entidad, Eduardo Carmigniani, se contrató a una firma de abogados en ese Estado "con el que se está evaluando y trabajando en algunas alternativas".



El gerente de Decevale, Carlos Carbo Cox, detalló a través de una carta, emitida el 30 de octubre del 2020, al exdirector del Isspol, Jorge Villarroel, que la medida judicial servirá para obtener evidencias “que permitan iniciar, en Ecuador, procesos contra funcionarios o exfuncionarios de Decevale que hubiesen estado involucrados en actos indebidos”.



Carbo Cox reiteró en el escrito que las certificaciones emitidas el 6 de agosto por Álvarez son falsas.



Y reiteró que resulta legalmente imposible extender un estado de cuenta al Isspol, ya que la entidad no custodia sus inversiones.



El Decevale, además, apunta, en la misma misiva enviada al Isspol, que existen sanciones en contra de Gonzalo Navarro, yerno de Álvarez, quien habría seguido extendiendo certificaciones falsas al Instituto.



Aunque la relación de parentesco fue denunciada a inicios de octubre por la misma exministra María Paula Romo, Decevale dijo que no tomó acciones inmediatas porque no había en ese entonces indicios de actos irregulares.



Carmigniani explicó que, tras los recientes hechos, ahora el Decevale "ha pedido un visto bueno al Ministerio del Trabajo para Navarro no solo por el abandono del cargo sino, además, por falta de probidad".



El Isspol rastrea el destino de los documentos dentro y fuera del país. Autoridades de la institución viajaron la semana anterior a Nueva York para continuar con las indagaciones.



En un comunicado de septiembre pasado, Chérrez negó que las inversiones que realizó el Isspol en sus dos firmas, IBCorp y HYBF, sean una estafa.

Chérrez está en defaul o impago con el Isspol. Sobre esto último, él responsabilizó al Estado por una supuesta falta de pago de los bonos, lo cual –a su vez- afectó la cancelación de los recursos al Isspol.



Sin embargo, Finanzas entregó a este Diario el detalle de los pagos efectuados sobre esos papeles. La documentación muestra que está al día en las transferencias de estas obligaciones.