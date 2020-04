El deceso de un médico en Lima eleva a 122 las víctimas por covid-19 en Perú

LEA TAMBIÉN

El deceso de un médico, que trabajaba en un centro de salud del distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima, elevó este jueves 9 de abril del 2020 el número de víctimas por covid-19 a 122 en Perú, donde se aplicará un aislamiento total entre hoy y mañana, 10 de abril.

El ministro de Salud, Víctor Zamora, publicó un mensaje en Twitter en el que lamentó "profundamente la pérdida de un miembro de nuestro equipo de salud".



"Este evento no hace sino generar un mayor compromiso con el cuidado de nuestros cuidador@s; de su seguridad, bienestar y condiciones laborales", agregó Zamora.



Su portafolio informó que el profesional de la salud falleció el miércoles 8 de abril a causa del covid-19 mientras ejercía sus funciones en un Centro de Salud de San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de Lima, con más de un millón de habitantes.



El ministerio se comprometió "a brindar el soporte emocional a la familia de nuestro héroe de la salud que ofrendó su vida en salvaguarda de la población", según señaló en un comunicado oficial.



La Defensoría del Pueblo había planteado en la víspera, durante una reunión del Consejo de Estado, que se otorgue a los servidores de salud (médicos, enfermeras, técnicas/os), policías y militares un seguro de vida extraordinario en función al riesgo que vienen asumiendo en la lucha contra la pandemia.



Señaló que no todos los servidores de salud cuentan con un seguro de vida debido a las diversas modalidades de contratación que existen en el sector público.



Por ejemplo, los médicos, enfermeros y técnicos que trabajan por Contrato Administrativo de Servicios (CAS) o locadores, carecen de un seguro vida subvencionado por el Estado, señaló el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez.



Añadió que estos servidores requieren de las mayores seguridades posibles, en atención al alto riesgo que asumen diariamente en la atención que brindan a la ciudadanía.



De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, el número de contagios en Perú asciende a 4 352 casos, con Lima como la región más afectada con 3 016 enfermos por el virus, y 122 muertos con el deceso del médico en las últimas horas.



Hasta la fecha se han realizado 39 599 muestras de descarte de la enfermedad y de los 4 352 casos positivos, 512 pacientes están hospitalizados y 113 en las unidades de cuidados intensivos con ventilación mecánica.



Como una de las medidas para reducir el número de contagios en el país, el gobierno del presidente Martín Vizcarra ordenó la inmovilización total este jueves y viernes, que son festivos por Semana Santa, lo que significa la prohibición para salir a la calle por cualquier motivo que no sea una emergencia de salud.