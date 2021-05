Decenas de deportistas que se ejercitan en Solanda no utilizan mascarilla

El incumplimiento de las medidas de bioseguridad se vive a diario en Quito en medio de la emergencia sanitaria causada por el covid-19. La mañana de hoy, jueves 6 de mayo del 2021, decenas de personas salieron al parque lineal de Solanda, junto a la avenida Cardenal de la Torre, en el sur del Distrito Metropolitano, para practicar deportes y la mayoría no utilizaba mascarilla.

Otros se colocaron el tapabocas por debajo del mentón. “Lamentablemente, por más que se trata de concienciar a la gente, bastantes personas no se cuidan”, manifestó la vecina Marivel Salazar.



Los moradores se quejaron de que algunos deportistas escupen sobre el césped y los senderos. También se sacan el protector cuando consumen bebidas o alimentos.



Viviana Lara comercializa agua en el parque lineal. Cuenta que es común observar que la gente no se cuide mientras se ejercita. “Me protejo mucho y siempre mantengo los distanciamientos, no me acerco. Mis clientes consumen mis productos, pero de forma inmediata se pone la mascarilla”.

La AMC ha sancionado en Quito a varias personas por no utilizar la mascarilla o colocársela de forma inadecuada. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

Gabriela Obando, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), informó que, en lo que va del 2021, 500 personas han sido sancionadas en Quito por no utilizar mascarilla y colocársela de forma inadecuada. Acota que tienen inconvenientes al momento de hacer controles en el parque lineal, principalmente los domingos. Se trata de gente que saca parlantes sin contar con permisos. “Hemos sugerido a la administración zonal que suspenda los permisos porque se provocan aglomeraciones”.



La multa a los infractores será del 25% de un salario básico (USD 100) y el doble si es reincidente. La Ordenanza Metropolitana 010 exige el uso de mascarilla para toda persona que realice actividad al aire libre. El ciudadano debe proteger su nariz y boca de la exposición al ambiente de forma permanente.

De esa manera, se reduce el riesgo de contagio de covid-19. La disposición no solo se aplica para quien transite a pie en la capital, sino para los conductores y pasajeros que circulen en vehículos o motocicletas.