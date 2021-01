Los debates presidenciales son un aporte a la democracia de Ecuador

Ecuador vivirá este fin de semana un debate presidencial que privilegia la participación de los candidatos en igualdad de condiciones, que por la pandemia ven limitadas sus actividades proselitistas. Analistas destacan la importancia de estos espacios.

El encuentro organizado por EL COMERCIO, Televicentro y las radios Quito y Platinum tendrá lugar este sábado y domingo, de 20:00 a 22:00, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.



El 18 de diciembre, 15 representantes de los binomios acudieron al sorteo del orden de intervención y aceptaron el reglamento y el guión del debate.



El primer o grupo quedó así: Guillermo Lasso, Ximena Peña, Andrés Arauz, Paúl Carrasco, Giovanny Andrade, Carlos Sagñay, Gustavo Larrea e Isidro Romero. ​ Arauz manifestó a través del procurador de su movimiento su decisión de no participar, pese a que su representante aceptó los términos y comprometió su intervención.



Mientras que el domingo 10 estarán: Lucio Gutiérrez, Gerson Almeida, César Montúfar, Xavier Hervas, Guillermo Celi, Pedro José Freile, Yaku Pérez y Juan Fernando Velasco. El delegado acreditado por Pérez no pudo llegar al acto del 18 pero su representante de prensa siguió en contacto con los organizadores y envió este lunes 4 la hoja de vida solicitada por la organización. Ayer el candidato, en Twitter, dejó entrever que no participaría.



El politólogo Arturo Moscoso, los sociólogos Natalia Sierra y Napoleón Saltos, así como el periodista Jorge Ortiz consideran importante que los candidatos defiendan sus propuestas en un debate.

“Los debates siempre son buenos porque amplían las coordenadas de la democracia. El problema es cómo se da, qué se debate y los espacios que puedan tener para poder exponer ideas”, dice Sierra.



Para Saltos, lo más importante es conocer qué balance del país tienen los candidatos. “Un debate serio podría ayudar a orientar a la ciudadanía, y medios como EL COMERCIO podrían jugar un gran papel”.



Moscoso sostiene que el reto es lograr un espacio equitativo para que los candidatos presenten sus ideas. A su juicio, dadas las condiciones de esta campaña electoral, iniciativas como la de EL COMERCIO juegan un rol importante.



Jorge Ortiz reseña que la práctica de debatir no ha sido muy frecuente entre los candidatos en Ecuador, a diferencia de otros países como Estados Unidos, donde son obligatorios desde 1960, cuando hubo uno decisivo entre John F. Kennedy y Richard Nixon.



“Ante esta incertidumbre, yo creo que cualquier procedimiento que se busque para que los candidatos den a conocer sus propuestas, y sobre todo, para que los ciudadanos conozcamos las propuestas de los candidatos, cualquier iniciativa es buena, es válida, es necesaria”, expresó.



El que tendrá lugar este fin de semana será uno de los que se ha realizado desde 1978 (ver recuadro), y el último también lo organizó esta casa editorial el 5 de febrero de 2017, cuando los ocho candidatos durante dos horas hablaron sobre institucionalidad, economía y los aspectos sociales.



Otro que se mantiene en la retina de los ecuatorianos es el que hubo en 1984 entre León Febres Cordero (PSC) y Rodrigo Borja (ID), que fue decisivo para que el primero llegase a la Presidencia de la República. Los candidatos debatieron sobre política, economía y asuntos sociales, y estuvo cargado por un fuerte componente ideológico de los candidatos.



Para que se diera otro tuvieron que pasar 22 años. En agosto de 2006, hubo un cruce de ideas entre Fernando Rosero (PRE), Rafael Correa (Alianza País), Álvaro Noboa (Prian), León Roldós (Red-ID) y Cynthia Viteri (PSC). Alcanzó su punto más alto cuando Correa y Noboa hablaron de impuestos. Mientras que Rosero abandonó el foro del diálogo.