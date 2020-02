Reforma a Ley Legislativa pierde fuerza en el Pleno de la Asamblea

LEA TAMBIÉN

La Asamblea debía arrancar este jueves 6 de febrero del 2020 con el segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero la sesión se suspendió apenas el secretario encargado, Javier Rubio, terminó de leer el documento frente a un hemiciclo semivacío.

En el Pleno se evidenciaron que no hay las condiciones para que este proyecto pueda ser aprobado, al menos a corto plazo, tras la ruptura del acuerdo legislativo que mantenía Creo con Alianza País (AP) y asambleístas independientes agrupados en los bloques del BIN y BADI.



“Si querían hacer las reformas tenían que hacerlas al principio del periodo, identificando los vacíos que habían. Este rato ya estamos en un año preelectoral y también estamos con una Asamblea atomizada”, manifestó Homero Castanier, de Creo.



Ángel Gende, del Bloque de Integración Nacional (BIN) y Eliseo Azuero, del Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI), aunque se mantienen en la coalición, expresaron sus discrepancias con algunos puntos del documento.



Gende y Azuero rechazaron que se pretenda restar atribuciones a la Comisión de Fiscalización -de la que forman parte- para los procesos de juicio político.



“Están planteando que la Comisión ya solo avoque conocimiento y derive los informes al Pleno. Eso significa que mejor desaparezca”, sostuvo el legislador Azuero.



El proyecto apunta a que más allá de que esta mesa se pronuncie por el archivo de una solicitud de juicio político, el Pleno de la Asamblea resolverá, en última instancia, si procede o no el proceso de interpelación.



Con ello se busca evitar que algunos procesos queden en el “limbo” o sin una resolución como el caso del expediente contra Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyo informe no se aprobó por falta de un voto.



Además con la reforma se prohibirá que los miembros de la Comisión legislativa actúen como interpelantes y que puedan formar parte de otras mesas permanentes.



El debate girará en torno a un informe que fue aprobado hace ocho meses en la Comisión de Justicia, cuando era presidida por la correísta Marcela Aguiñaga. Ella cuestiona que el presidente, César Litardo, se haya demorado en incluirlo en la agenda.



Ximena Peña, coordinadora de AP, ve en el segundo debate una oportunidad para elaborar un texto “mucho más potente”, aunque reconoce el escenario complejo.



El segundo debate de la reforma a la Ley Legislativa constaba como tercer punto de la sesión 656 del Pleno, pero la atención la acaparó una propuesta del bloque del Partido Social Cristiano (PSC) para crear una comisión ocasional que se encargue de hacer un seguimiento al proceso de remediación de Zaruma, afectado por la minería ilegal.



Después de casi una hora de debate, del que participaron 12 legisladores, con 85 votos se dio paso a la creación de dicha Comisión, que tendrá un período de vigencia de 45 días y concluirá su labor con la presentación de un informe sobre el cumplimiento de los decretos ejecutivos 158 y 169 de septiembre de 2017 y los resultados de la consulta de febrero de 2018.



En los corredores de la Asamblea, mientras tanto, el asambleísta Daniel Mendoza confirmaba su renuncia a la coordinación del bloque de Alianza País (AP) y aliados. Eso, al acatar una sanción de la bancada después de que su alterna, Pinuccia Colamarco, votara en contra de que el caso Atamaint fuese al Pleno.



Hace un año la necesidad de las reformas a la Ley Legislativa estaban en el tape tras las denuncias que terminaron en la destitución de tres legisladoras.