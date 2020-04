Primer debate de reformas económicas arranca el jueves en el Parlamento bajo modalidad virtual

LEA TAMBIÉN

El presidente de la Asamblea, César Litardo (AP) convocó al Pleno para el primer debate de los proyectos económicos urgentes. Esto se dará en sesiones mediante videoconferencias.

La primera reunión está programada para el jueves, a las 15:30. Allí se discutirá el proyecto de Ley de Ayuda Humanitaria. Mientras que la Ley para el ordenamiento de las finanzas públicas se dará el viernes, a las 09:30.



Debido a las medidas de confinamiento por el covid-19, el Pleno viene sesionando en modalidad virtual desde mediados de marzo pasado. El método se mantendrá para estas leyes, pese a la complejidad de los temas que abarcan.



Para el debate de la Ley Humanitaria, los 137 legisladores cuentan con un informe no vinculante de la Comisión de Desarrollo Económico, que encabeza Esteban Albornoz, del bloque de Alianza País y aliados.



El insumo fue aprobado el lunes con ocho votos del oficialismo, Creo e independientes. Los comisionados del PSC y el correísmo se abstuvieron.



En el documento se realizaron al menos un 70 % de cambios al texto presentado por el Ejecutivo, entre ellos: modificaciones en la tabla de contribuciones humanitarias, misma que partiría de los USD 720 y no de USD 500 como contemplaba la normativa inicial.



También se consideró exonerar de los aportes únicamente al sector de salud.



Otros cambios planteados fueron el destino de fondos de la Cuenta Especial, la regulación del teletrabajo, la reducción de la jornada laboral hasta un máximo del 50 %, rebaja en las tarifas de energía eléctrica, créditos productivos para la reactivación económica, protección del empleo, entre otros.



Durante el debate al interior de la Comisión, los legisladores rechazaron la propuesta de reducir en un 10 % los sueldos de todos los servidores públicos, de manera permanente.



El informe para el primer debate del proyecto de Ordenamiento de las Finanzas Públicas fue preparado por la Comisión de Régimen Económico. Fue aprobado con ocho votos. Los tres asambleístas del correísmo y 2 del PSC votaron en contra.



En este caso, se modificó el 80 % de la propuesta enviada por el Ejecutivo, según informó la Asamblea.



En el informe se elimina el artículo 6 del proyecto, que tiene que ver con los planes de inversión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de la Seguridad Social.



Además, se determina que el límite de deuda podrá ser modificado cada cinco años hasta un techo máximo del 45 % del PIB. Este límite deberá regresar a los límites iniciales del 40 % del PIB durante los próximos tres años.



El informe para primer debate prevé la creación del Comité Nacional de Coordinación Fiscal que estará conformado por once miembros que definirán las metas fiscales sectoriales para el ámbito público.