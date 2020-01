Debate de reformas al Cootad evidencia falencias en los municipios

LEA TAMBIÉN

El Pleno de la Asamblea retomó este jueves 30 de enero del 2019, el primer debate de las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que está en vigencia desde el 2010.

Durante el análisis hubo críticas de las bancadas a la gestión de algunas alcaldías en relación a obras de alcantarillado y saneamiento, y gestión de desechos.



La ponente del proyecto de reforma, Wilma Andrade (ID) mostró en el hemiciclo un video con el que denunció que municipios de El Oro, que no identificó, arrojan basura en los ríos.



"Este es un problema que no solo sucede en esa provincia. Desgraciadamente para el Ecuador esto se produce en varias provincias", indicó.

La asambleísta @Wilmandrade expone el trabajo que se realizó para construir el informe de #ReformasCOOTAD, mismo que contiene 115 artículos y tiene como propósito buscar el desarrollo de cada provincia pic.twitter.com/aUSuL5LT8I — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) January 30, 2020

Añadió que "cuatro de cada 10 hogares no cuentan con alcantarillado en el país. Por lo tanto, ¿de qué saneamiento ambiental debemos hablar? El mayor número de cantones que no tienen cobertura está en la Costa".



La asambleísta Marcela Cevallos apuntó que también "debe ser revisado inmediatamente el Código del Ambiente".



Sin embargo, Andrade, vicepresidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, acotó que el Cootad no contribuyó para disminuir inequidades en los diferentes gobiernos locales.

#ReformasCOOTAD



La legisladora Marcela Cevallos se refiere a la importancia de la protección ambiental y normas que deben aplicar los GAD pic.twitter.com/ki5VqxbcQt — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) January 30, 2020

La legisladora detalló que solo 20 Gobiernos Autónomos tienen la suficiente operatividad técnica y financiera. Aseguró que la mayoría no tienen capacidad y generan grandes conflictos dentro del territorio.



Entre los cambios se baraja la propuesta de obligar a los municipios a definir planes de desarrollo y ordenamiento territorial a largo plazo (20 años) y obligar los candidatos a presentar propuestas de campaña acorde a esos documentos.

El socialcristiano Henry Cucalón reclamó por la entrega oportuna de los recursos del Estado a los cabildos y defendió la acción de su coidearia Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, de haber recurrido a la justicia para demandar la devolución de USD 104,5 millones correspondientes al IVA.

#ReformasCOOTAD

@marcelaguinaga menciona que la tierra tiene una función social y por eso es necesario un órgano de control pic.twitter.com/tNKLMuI7dI — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) January 30, 2020

Además, se mostró partidario de suprimir a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, a través de la reforma, lo que tuvo críticas del correísmo con el argumento de que eso fue un mandato constitucional.



La legisladora Marcela Aguiñaga (exAP) adujo que la tierra tiene una función social y por eso es necesario un órgano de control. Los oficialistas Lenín Plaza y Rubén Bustamante plantearon más autonomía y descentralización para los gobiernos locales.

Al cabo de dos horas y media de debate, la sesión se suspendió por falta de quórum. En total son 115 artículos, 4 disposiciones transitorias y 1 final los que se pretende reformar del Cootad.