El debate por la reducción de pensiones alimenticias de la Ley de Apoyo Humanitario se mantiene

La posibilidad de reducir las pensiones alimenticias generó reacciones. El proyecto de Ley de Apoyo Humanitario tiene una disposición en la que se establece la opción de pedir esa rebaja en igual proporción a la disminución del salario del alimentante.

La Ley de Apoyo Humanitario fue enviada como económica urgente a la Asamblea por el Ejecutivo. Su objetivo es establecer mecanismos legales para enfrentar la crisis sanitaria y económica desencadenada por el covid-19.

El informe para primer debate en el Pleno está listo y fue aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico presidida por el oficialista Esteban Albornoz. Uno de los planteamientos es la posibilidad de entablar acuerdos entre empleadores y trabajadores para precautelar los puestos de trabajo.



En la Disposición General Sexta se establece que “los trabajadores con los respectivos acuerdos suscritos con los empleadores podrán presentar los respectivos incidentes de rebaja de pensión según el porcentaje de la reducción de su remuneración”.



En caso de así hacerlo dicha rebaja deberá ser presentada ante un juez y “aplicará de manera inmediata desde el mes en el cual el alimentante acordó la reducción de su remuneración”.



El Consejo de Protección de Derechos de Quito emitió un pronunciamiento al respecto hoy, miércoles 29 de abril del 2020. Plantea que no se rebajen las pensiones y que en los acuerdos entre empleadores y empleados la negociación se haga con base en el sueldo neto después de descontar el aporte al IESS y la pensión alimenticia actual que una persona de cancelar mensualmente.



Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo, explicó que, en caso de que una persona perciba un sueldo de USD 1 000, se le descuente USD 100 por la seguridad social y deba pagar, por ejemplo, USD 400 por pensión alimenticia, la negociación con su empleador debe ser sobre la base de los USD 500 restante.



En el pronunciamiento del Consejo de Protección de Derechos se señala que “de esa forma no solo que no se afectaría la subsistencia de la población infanto-juvenil ni se contravendría derechos constitucionales, sino que se evitaría posibles fraudes procesales con acuerdos ficticios”.



Sin embargo, esta disposición establece la misma opción de rebaja de pensión para los empleados públicos que deban contribuir con un porcentaje del sueldo conforme a una tabla establecida en la normativa de Apoyo Humanitario.

Sobre esto, el asambleísta del bloque correísta Franklin Samaniego señaló en su cuenta de Twitter que el interés superior del niño debe prevalecer. “Los incidentes de aumento o rebaja de pensiones están en la Ley (Código de la Niñez). Las contribuciones no deben ser materia de reducción de la pensión, el ingreso neto no considera pensiones. Es una disposición antitécnica”, señaló el legislador.



La exministra de Inclusión Social, Berenice Cordero, también se pronunció en su cuenta de Twitter. “Simplemente ni es justo ni hay forma de justificar. ¿La Asamblea dejará en indefensión a 760 000 niños, niñas y adolescentes? Hay pensiones de USD 50 y el 70% van de USD 100 a USD 200. Para muchos son pensiones de sobrevivencia”.



Actualmente, Ecuador registra 954 965 hijos beneficiarios de pensiones alimenticias. Se trata principalmente de niñas, niños y adolescentes.



El Código de la Niñez y Adolescencia vigente precisa que el derecho de alimentos “es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable”.



Para el experto en leyes, Darwin Seraquive, no hay mayor novedad en la disposición de la Ley. El único cambio que observa es que la rebaja aplicará desde la fecha del acuerdo y no desde la resolución de diminución que emite el juez.



El experto manifestó que para el efecto, la Asamblea debe plantear en la disposición que el juez que conoce la causa, una vez conocido el acuerdo debidamente legalizado, reducirá de manera inmediata la pensión alimenticia y notifica a las partes y al SUPA.



Con esto se evitaría todo el proceso legal que implica la presentación de una causa de incidente por rebaja. Seraquive señaló que se debe tomar en cuenta que la reducción de salarios así como la contribución podría ser solo por un tiempo limitado.