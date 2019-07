Segundo debate del proyecto de Código de Salud finalizó y se espera una fecha para su votación

LEA TAMBIÉN

Luego de 53 intervenciones se cerró el segundo debate del proyecto de Código Orgánico de Salud (COS). La discusión se desarrolló en dos jornadas de este martes 23 de julio del 2019 en el Pleno de la Asamblea Nacional.

El presidente del Legislativo, César Litardo, solicitó a la Comisión de Salud que envíe el texto final con las observaciones recogidas para someterlo a votación. Aún no se definió la fecha; se dijo que sería para una próxima sesión.



Durante el debate se barajaron algunos temas considerados polémicos como el uso medicinal del cannabis, el aborto como emergencia obstétrica, la conformación del Sistema Nacional de Salud, la carrera sanitaria, la preferencia en atención para migrantes ecuatorianos retornados y otros.



En su intervención, el legislador Ángel Sinmaleza, quien es vicepresidente de la Comisión de Salud, aclaró que el Código no legaliza la marihuana. Al contrario, se busca regular el uso terapéutico de este producto y solo en casos excepciones, es decir, en aquellos pacientes que requieran un tratamiento de este tipo.



Mientras que el legislador de CREO, Henry Llanes, aclaró que la siembra del cannabis no será permitida en el país.



Sinmaleza, además, dijo que el aborto no está permitido, lo que se hizo es incluirlo en el artículo relacionado con las emergencias médicas, para garantizar la atención a una mujer que llegue con un aborto en curso.



Pese a ello legisladores como Pedro Curichumbi (por Chimborazo) recordó que la Constitución garantiza la vida desde la concepción. En ese marco reiteró su oposición a la interrupción del embarazo.



El sector salud cuenta con una amplia, pero dispersa normativa; son alrededor de 43 leyes en las que se abordan temas médicos.



El proyecto del COS fue socializado en 12 talleres, cinco reuniones en provincias y más de 50 sesiones. Se recibieron propuestas de 52 organizaciones de la sociedad civil, 22 autoridades públicas y ocho del sector privado.



Fortalecer un modelo de prevención y no curativo también fue parte del debate en el Pleno. Se propusieron acciones sencillas como apostar por una buena alimentación y hacer ejercicio físico.



Sobre la responsabilidad de los profesionales de la salud, el legislador por Azuay, Juan Cristóbal Lloret, señaló que la autoridad sanitaria debe elaborar protocolos y guías de actuación para procedimientos médicos.



Lloret, además, explicó que se debe garantizar los medicamentos e insumos para los pacientes con enfermedades catastróficas.



Sobre el ámbito institucional de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca) se refirió el asambleísta por Pichincha, Patricio Donoso, para quien es necesario reconocer a esta entidad su autonomía administrativa, financiera y científica, para que tenga sostenibilidad.



En horas de la mañana, los legisladores recibieron en comisión general a profesionales de la salud y gremios relacionados para recoger más aportes. Se espera que el titular del Legislativo establezca una fecha para la votación.