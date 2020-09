El primer debate de la Ley de Extinción de Dominio terminó entre dudas de asambleístas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Entre los pedidos de los asambleístas para pulir la Ley Orgánica de Recuperación de Bienes de Origen o Destino Ilícito o Injustificado y que no se preste a “persecución política”, el Pleno concluyó este jueves 17 de septiembre, con el primer debate de este proyecto.

René Yandún, del bloque de Integración Nacional (BIN), fue el último de los 30 legisladores en participar de la discusión, que se dio en la sesión 678 del Pleno en modalidad virtual.



Yandún dijo haber escuchado “temores y horrores” durante la sesión, pero el presidente del Parlamento, César Litardo (AP), consideró que el texto “ya tiene la viabilidad” para avanzar a un segundo debate y votación.



La primera vocal del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), Ana Belén Marín (AP), dijo que la idea es contar con un instrumento “rápido y eficiente” para recuperar los bienes producto de la corrupción y otros delitos.



Sin embargo, Alberto Zambrano y Andrea Yaguana, también de AP, subrayaron que “no se puede dejar una ley muy amplia” y señalaron que se deben observar los principios constitucionales como la presunción de inocencia.



Uno de los puntos más debatidos fue la retrospectividad de la ley, con lo que se podría aplicar “a situaciones no consolidadas antes de su vigencia”, de acuerdo con el artículo 8, numeral D del proyecto.



“No tiene relación con aquel principio de que la ley no es retroactiva, estamos hablando de la retrospectividad de la ley. Obviamente una propiedad privada no puede ser consolidada como tal si su origen es ilícito o injustificado”, apuntó Raúl Tello, asambleísta independiente.



El socialcristiano Henry Cucalón señaló que en el proyecto se debe precisar si el procedimiento para la extinción de dominio se rige por términos o plazos.



“Este proceso tiene que ser jurídico, no político; procesal, no de persecución”, apuntó César Rohón, coordinador del PSC.



El asambleísta recordó que la incautación de bienes por delitos ya está “perfectamente determinada” en los artículos 303, 478, 497, 549 y 551 del Código Orgánico Integral Penal (Coip).



“Es la justicia ordinaria en un proceso ordinario que perfectamente puede avanzar en el proceso de incautación de bienes”, añadió.



El segundo vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso (Creo), señaló que “esta ley tiene que ser aprobada en forma eficiente como la tienen Colombia y México” y consideró que la extinción del dominio se dificulta porque “hay un carnaval de testaferrismo” en el país.



El proyecto contempla su aplicación sobre bienes de origen ilícito o injustificado localizados en Ecuador o en el extranjero.



“Esta ley no es sobre la personas, es sobre los bienes producto de actos ilícitos”, insistió Fabricio Villamar (exCreo), quien pidió que la denominación del proyecto cambie a Ley de Extinción de Dominio, como más es reconocida.



El primer debate arrancó el 6 de agosto pasado, pero recién se retomó hoy y concluyó la sesión.



Tello, quien preside la Comisión de Participación Ciudadana, aseguró que avanzarán “con rapidez” en la elaboración del informe para el segundo debate.