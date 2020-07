Debate sobre el uso de carnés de discapacidad derivó en pugna en la Asamblea

LEA TAMBIÉN

En medio de una disputa entre las asambleístas Elizabeth Cabezas, de Alianza País (AP) y su excoidearia Marcela Holguín, del correísmo, la Asamblea discutió una resolución sobre el uso indebido de carnés para personas con discapacidad.

La pugna entre las legisladoras se originó cuando Holguín reclamó al presidente encargado de la sesión, César Sólorzano (BIN), por haber dispuesto que Cabezas y Carlos Vera, otro de los oficialistas, abran el debate en el Pleno, hoy, martes 14 de julio del 2020.



Holguín argumentó que, según el procedimiento parlamentario, le correspondía participar a ella antes que el resto de legisladores por ser la primera en plantear un proyecto de resolución al respecto, hace 15 días.



“Querían los asambleístas de Alianza País ser los adalides de la lucha contra la corrupción y ser ellos los que propongan algo que yo ya propuse hace dos semanas. Yo había hablado desde un inicio que esta investigación tenía que empezar por los 137 asambleístas. Y me mantengo en esa propuesta, pero esa es una propuesta mía, fue una propuesta que nació del bloque de la Revolución Ciudadana, no de AP”, fustigó.



Aunque Holguín fue la primera en solicitar que se incluyera este tema en la agenda, Solórzano decidió unificarla con otra propuesta similar de la asambleísta Cabezas, con lo que cambió el orden del día.



“Aquí no es el protagonismo, no es a quién le han dado primero la palabra. Aquí es buscar dónde está el problema y cuál es el conflicto que se ha generado (...). Aquí no es cuestión de puestos, es cuestión de causas, y los discapacitados merecen respeto, merecen nuestra consideración, pero sobre todo nuestra solidaridad y trabajo”, replicó a Cabezas.



El esposo de la legisladora Cabezas es una de las personas que cuenta con este documento, tras un accidente de tránsito ocurrido hace más de 30 años.



Por su parte, la asambleísta del correísmo llevó una presentación en la que, entre otras cosas, mostró que solo el año pasado se importaron 4 426 vehículos libres de impuestos, algo previsto en la ley para personas con movilidad reducida.



En cuanto al contenido de la resolución, Vera planteó que la investigación abarque a los 137 legisladores y sus cónyuges. Mientras que Fernando Flores (Creo) propuso que se conforme una Comisión Multipartidista sobre el caso y no la Comisión de Salud, como planteó Holguín.



Elio Peña, de Pachakutik, cuestionó que la Asamblea haya tardado más de dos semanas para este debate. “Pagamos justos por pecadores”, dijo. Demandó la comparecencia de varias autoridades, como el ministro de Salud, Juan Zevallos, ante el Pleno.



El asambleísta independiente Israel Cruz aseguró que cuenta con certificados de la Aduana para demostrar que no importó “ni una llanta, ni un perno” libres de impuestos, con el carné que obtuvo en 2013.



“Se han mancillado nuestros nombres. Nuestros rostros han sido manchados por prensa sensacionalista”, apuntó Cruz, asambleísta de la tercera edad que tiene una discapacidad a causa del cáncer.



El oficialista Alberto Zambrano se solidarizó con sus colegas que cuentan con el carné, de manera justificada. María José Carrión (AP) aludió a jueces y funcionarios judiciales que hacen uso indebido del documento.



Al cierre de esta nota, no participó del debate Fabricio Villamar (exCreo), quien fue aludido por Holguín entre los casos de uso indebido del carné, tras haber importado una camioneta por una discapacidad auditiva.