Autoridades aprueban protocolo de bioseguridad para el Debate 2021

La Secretaría de Salud del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito aprobó el protocolo de bioseguridad que se aplicará antes, durante y después del Debate 2021, evento que reunirá a los aspirantes a la Presidencia.

Este encuentro electoral organizado por Grupo EL COMERCIO, Televicentro y las radios Quito y Platinum tendrá lugar este sábado 9 y domingo 10, de 20:00 a 22:00, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.



El documento expone criterios de cumplimiento de las medidas de bioseguridad en el Distrito Metropolitano para actividades autorizadas. Se busca con este protocolo reducir contagios de covid-19. La prioridad es garantizar la salud de los participantes, acompañantes y del equipo técnico del evento.



Las medidas que se adoptan tienen que ver con la ventilación para lugares cerrados; el distanciamiento; la producción, el montaje y el desmontaje del evento; el aforo; y, la búsqueda de posibles casos activos del covid-19.



De acuerdo con Víctor Santos, productor de Televicentro, se asegurará que los sistemas de ventilación funcionen correctamente para que aumente la circulación de aire del exterior tanto como sea posible y se abrirán ventanas.



En cuanto al distanciamiento, se tomarán medidas para mantener constantemente una distancia de 2 metros entre cada persona. Por ello, se detallan las acciones específicas en cuatro fases de la jornada: el premontaje, el montaje, el evento y el desmontaje.



En el premontaje se entregará la ficha técnica del evento que incluye: fecha, aforo, tipo de evento, locación, horario, agenda o guión, cronograma del minuto a minuto, elaboración de un plano de la locación en donde se presente la distribución de los espacios guardando todos los protocolos sanitarios vigentes.

Durante el evento, se efectuará una desinfección total de las instalaciones antes de comenzar el montaje y con mayor atención una vez finalizado el montaje y previo a la recepción de las personas invitadas y/o asistentes.



Además, habrá un personal de protocolo, capacitado para ser el primer filtro para el monitoreo y supervisión de asistentes. Estas personas contarán con equipos digitales de medición de temperatura e insumos de desinfección.

A todos los participantes, visitantes y equipo técnico se les solicitará el uso estricto de mascarillas KN95 o quirúrgica en buenas condiciones.



Si algún asistente no cuente con mascarilla o la misma se encuentre deteriorada, no se le permitirá el ingreso, pero se dispondrá de una cantidad adecuada de reserva en caso de que usuarios lo requieran y así puedan ser admitidas.



La zona de prensa para fotógrafos o periodistas contará con mayores dimensiones, para que puedan guardar las distancias preventivas requeridas, además contarán con los insumos necesarios, gel o alcohol antiséptico al 70% y botellas de agua descartables.



Durante el evento, las zonas de fotografías estarán en un lugar abierto, procurando no generar aglomeraciones. Las rampas de acceso y rutas establecidas para personas con discapacidad contarán también con las medidas adecuadas de desinfección.



Se colocarán bandejas de desinfección de zapatos: “Zona de desinfección del calzado” para el equipo organizador del evento y para las personas participantes.



Las butacas fijas, en las que estarán los acompañantes del candidato (máximo tres), estarán alternadas por dos asientos para mantener el distanciamiento entre ellos.

Todos los postulantes estarán separados por dos metros de distancia como mínimo, en sus sitios de ubicación. Cada postulante tendrá micrófono, botella de agua y bolígrafo personal. Se establecerá un camerino específico para los presidenciables con el debido distanciamiento social.



Para el desmontaje del escenario se procederá con las mismas etapas y lineamientos ejecutados al momento del montaje, en sentido inverso.



El evento será sin público. El aforo del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura será del 4% de su capacidad, por lo que en el interior del lugar ingresarán 100 personas entre candidatos, acompañantes de cada candidato y personal técnico operativo para la transmisión. En los exteriores del lugar se ubicarán otras 50 personas.



El orden de participación de los postulantes, de acuerdo con el plan, es: el sábado intervendrán Guillermo Lasso, Ximena Peña, Paúl Carrasco, Giovanny Andrade, Carlos Sagñay, Gustavo Larrea e Isidro Romero.



Mientras tanto que el domingo el orden de intervención será el siguiente: Lucio Gutiérrez, Gerson Almeida, César Montúfar, Xavier Hervas, Guillermo Celi, Pedro José Freile, Yaku Pérez y Juan Fernando Velasco. Pérez no ha confirmado su participación en el evento.



El protocolo prevé que si alguna persona presenta síntomas, como tos constante, fiebre, sudor, falta de respiración, etc, se le separa del grupo y se le hará una evaluación estricta con el médico ocupacional de la institución, o se llamará al ECU-911, para su posible traslado a un hospital.