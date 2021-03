Debate Presidencial: Andrés Arauz y Guillermo Lasso se confrontaron en cadena nacional este 21 de marzo

El Debate Presidencial obligatorio que organizó el Consejo Nacional Electoral (CNE) se inició desde las 20:00 de este domingo 21 de marzo del 2021. Los aspirantes a ocupar el sillón en Carondelet, Andrés Arauz, de la alianza Unión por la Esperanza (Unes); y Guillermo Lasso, de la alianza del movimiento Creando Oportunidades- Partido Social Cristiano (Creo-PSC), hablaron de sus propuestas para las elecciones de la segunda vuelta, que se realizará el próximo 11 de abril.

Para el Ecuador Debate 2021, el Comité de Debate definió cinco ejes temáticos: economía y empleo; salud, vacunación, seguridad social, desnutrición infantil; democracia e institucionalidad estatal, independencia de poderes, participación ciudadana y transparencia; educación, desarrollo humano y tecnología; relaciones internacionales, movilidad humana y desarrollo sostenible.



La estructura del debate contempló un mensaje de apertura, cinco bloques con cada eje temático, una ronda de preguntas formuladas entre los candidatos, un espacio de preguntas finales, y el cierre.



Los integrantes del Comité Nacional de Debates Andrés Checa, Valeria Coronel, Caterina Costa, María Paz Jervis y Paúl Palacios fueron designados por el CNE para que definieran la metodología, ejes temáticos y las preguntas del encuentro.



La periodista Claudia Arteaga Serrano moderó el debate presidencial.



Al inicio del encuentro Ecuador Debate 2021, ambos candidatos saludaron a la audiencia. A continuación la transcripción textual de los postulantes:



Guillermo Lasso, candidato presidencial de alianza Creo- PSC



"Buenas noches a todos los ecuatorianos que miran este debate. Buenas noches a los organizadores del debate, buenas noches también a Andrés Arauz aquí presente. Soy Guillermo Lasso, nací en el seno de una familia de clase media y desde pequeño aprendí que con el trabajo honrado y esforzado se puede prosperar. He recorrido el Ecuador los últimos 10 años conociendo los problemas de los ecuatorianos y estoy aquí para liderar un proceso de prosperidad en libertad".

Andrés Arauz, candidato presidencial de la alianza Unes



"Más allá de las diferencias, tenemos que trabajar juntos, unidos, para transformar el Ecuador. Mi nombre es Andrés Arauz. Soy un joven economista, orgulloso de mi trayectoria en el servicio público. Orgulloso también de ser un padre de familia y de poder aportar al desarrollo del país. Esta noche vamos a compartir nuestras propuestas innovadoras, enfocadas en el futuro del Ecuador. No tenemos tiempo que perder. Comencemos".

Andrés Arauz, candidato presidencial de la alianza Unes



En su gobierno, candidato, cuáles serían tres medidas fundamentales de su plan de reactivación y recuperación económica y, al mismo tiempo, indicar tres medidas que instrumentaría para fortalecer la dolarización. Adicionalmente, si tiene tiempo, indique las acciones que ejecutará durante los primeros meses de su Gobierno para fomentar los puestos de trabajo de forma general y respecto a jóvenes y la mujer en particular.



"Como lo dije antes, esta elección no se trata ni del señor Lasso, ni de mi persona, aprovecho para saludarle. Creo que en la introducción hubo algunos elementos ausentes de su historia. Se trata de los ciudadanos que están preocupados, angustiados y dolidos por cómo se ha manejado esta crisis. No necesitan un indicador económico para saber la situación que están pasando.



Me refiero a la madre quiteña que tiene temor de ser despedida y que está con las deudas de la tarjeta hasta aquí y que la llaman para cobrarle todos los días los usureros y además le cobran por llamar; lo sabe el agricultor de Los Ríos que solo quiere precios justos para su producción; lo sabe el comerciante minorista de Cristo del Consuelo que, aunque trabaja más, no gana más.



Por eso, yo propongo y escuchando a la gente y sobre la base de las mejores prácticas internacionales alrededor de esta pandemia, tres medidas como son la producción, trabajo y liquidez. Vamos a poner dólares en los bolsillos de las familias ecuatorianas para que la madre de familia reactive el comercio y lo dinamice para que podamos facilitar el emprendimiento y eliminar ese impuesto del 2% a las microempresas. Vamos a reestructurar las deudas para que haya más liquidez en las familias, el Gobierno tienen que dar tranquilidad a todos, no solo a unos pocos".



Interpelación de Guillermo Lasso a Andrés Arauz



"He leído el plan de gobierno del candidato Arauz, y es muy claro en la página seis, él propone una cuarentena de dólares en el Ecuador, lo cual implicaría un congelamiento y planeta también una serie de emisión de algunos papeles, con los cuáles le pagaría a médicos, docentes y proveedores. Por lo tanto, candidato Arauz, ¿serían dólares o sería humo en los bolsillos de los ecuatorianos?".



Respuesta de Andrés Arauz a la interpelación de Guillermo Lasso



"Mira lo que nosotros hemos propuesto permanentemente es que los dólares se queden en el Ecuador. Comprando a los ecuatorianos, fomentando trabajo para los ecuatorianos.



Lo que ustedes ven aquí es un billete dólar, ¿sí lo ve?, este billete dólar, jamás permitiremos que nuevamente nos lo quieran quitar los banqueros o que quieran quitarse nuestros depósitos. Nosotros vamos a mantener la dolarización y, escuche clarísimo, vamos a mantener la dolarización y vamos a fortalecerla. ¿Cómo? Trayendo esos dólares que están afuera que unos pocos banqueros han querido mantener en el exterior solo para privilegiar sus intereses. A diferencia de la familia ecuatoriana que podrá gastarla en el país, usted cada que tiene 'chance' usa los dólares para sacarlos a su banco en Panamá y el resto de sus 'offshore''".



Contrarréplica de Guillermo Lasso



"Yo le pregunto Andrés, aquí hay una publicación tuya en el Observatorio de la Dolarización, donde tratas la desdolarización buena y planteas la desdolarización en el Ecuador. La pregunta es ¿cuál Andrés Arauz tenemos esta noche, el del Observatorio de la Dolarización o el que dice en un proceso electoral que quieres fortalecer la dolarización?".



Contrarréplica de Andrés Arauz



"¿Sí leyó el artículo? ¿Sí lo leyó? Porque claramente el artículo analiza las declaraciones de alguien parte de su coalición, César Rohón, que en la Asamblea declaró que había que ponerle fin a la dolarización. Es un artículo de análisis que ofrece alternativas a esa loca idea de César Rohón de poner fin a la dolarización.



Nosotros vamos fortalecer la dolarización, pero generando trabajo en el Ecuador, no en Panamá, ni en Miami donde usted tiene sus dólares. Nosotros queremos impulsar el trabajo productivo en nuestra patria y sabemos cómo hacerlo, protegiendo al artesano, al textilero, a ese productor de calzado en Tungurahua que sabe que si se abre indiscriminadamente la economía van a entrar productos extranjeros, incluso alimentos extranjeros. Por eso nosotros vamos a fortalecer la dolarización porque sabemos cómo hacerlo".



Guillermo Lasso, candidato presidencial de Creo- PSC



En su Gobierno, ¿cuáles serían tres medidas fundamentales de su plan de reactivación y recuperación económica con el propósito de darle estabilidad, crecimiento? y al mismo tiempo, indicar tres medidas que usted instrumentaría para fortalecer la dolarización y que en los primeros meses de Gobierno fomente la creación de puestos de trabajo de manera especial para jóvenes y las mujeres.



"A mí me preocupa la economía de la familia ecuatoriana, me preocupa que un padre y una madre de familia camine todo el día, golpeando puertas para conseguir un empleo y no lo logren. Me preocupa que a los jóvenes ecuatorianos recién graduados les pidan experiencia, en una señal clara de que no hay empleo en el Ecuador, pero ahora no solo reclaman un empleo, lo que he notado hoy es que hay hambre, hay hambre, como consecuencia de un mal modelo económico aplicado en los últimos 14 años y la pandemia. Ustedes prometieron el milagro ecuatoriano y nos han entregado un desastre del cual no se quieren hacer responsables, Andrés.



Nosotros sí vamos a crear confianza. El dólar va a ser la moneda de libre circulación en el Ecuador, vamos a eliminar el impuesto del 2% a los pequeños negocios para estimular los ingresos de las familias ecuatorianas. Vamos también a eliminar el exceso de impuestos, eliminar el exceso de trámites, promover la inversión tanto local como extranjera para reactivar la obra pública y también en el sector privado. Nosotros vamos a trabajar con liderazgo con capacidad y experiencia porque eso es lo que hemos hechos toda la vida, crear empleo y oportunidades en el Ecuador".



Interpelación de Andrés Arauz



"Sorprende que quiera eliminar el impuesto que él mismo apoyó creando la aprobación del mismo, pero señor Lasso mi pregunta: Si tuviera en una mano el beneficio del Ecuador y en otra el beneficio de su banco, ¿qué decisión adoptaría? ¿Beneficiaría al país o a su institución financiera?".



Respuesta de Guillermo Lasso a la interpelación de Andrés Arauz



"La pandemia nos ha dado una lección muy clara señora moderadora, y es que la agricultura es la que sostuvo en los alimentos en la mesa del hogar de los ecuatorianos y claro nosotros proponemos dar créditos a 30 años al 1% de interés a los pequeños agricultores y ganaderos del Ecuador, vamos a construir caminos vecinales, proyectos de riego y rehabilitar 1 000 escuelas rurales que fueron cerradas en el gobierno de Andrés Arauz y vamos a trabajar para reactivar la economía rural, invirtiendo cerca de 5 000 millones de dólares en los próximos cuatro años de Gobierno, llevar salud al campo, seguridad al campo y también sostenibilidad de los precios de los productos agrícolas para asegurar una economía próspera de los agricultores".



Réplica Andrés Arauz a Guillermo Lasso



"Creo que queda claro que no ha respondido a la inquietud respecto a si actuará en beneficio de su banco o en beneficio del país, pero ya tenemos una demostración clara cuando, hace pocos días, se reveló esa comunicación del Banco de Guayaquil solicitando que se cambie la definición de los segmentos de microcrédito para poder, simplemente, ganar más utilidades. Ahí está otro ejemplo con el 2% y las glosas que se hizo perdonar en este, su gobierno, el del señor Moreno".



Respuesta de Guillermo Lasso a contrarréplica de Andrés Arauz



"Andrés no mientas otra vez. Sabes que lo que tus has dicho no es correcto, pero yo voy a dedicarme a lo fundamental, los artesanos, los exportadores, los jóvenes innovadores necesitan de un apoyo de un gobierno que comprenda sus necesidades. Más banano en el mundo es más empleo en el Ecuador. Más flores en el mundo es más empleo en el Ecuador, así vamos a fortalecer la dolarización, con dólares reales, no con dólares electrónicos y con empleos reales Andrés, cosa que probablemente es muy ajeno para ti conocerlo. Ecuador debe entrar en la Alianza del Pacífico, buscaremos la suscripción de acuerdos de libre comercio. Allá en el mundo viven 7 400 millones de habitantes, ellos tienen capacidad de compra para productos de ecuatorianos y tienen más ahorro que los ecuatorianos para venir a invertir en el Ecuador, no cerremos la frontera. Eres un joven con ideas viejas".







Guillermo Lasso, candidato presidencial de Creo- PSC



¿Cómo considera usted que el gobierno nacional podría consolidar el proceso de vacunación contra el covid-19 y a la vez articular iniciativas con los GAD y potenciando la contribución con la sociedad civil? Además dentro de este eje hay dudas sobre cómo entregaría el gobierno el sostenimiento del IESS en el marco de los derechos sociales y qué opciones tomaría usted en los primeros cien días de mandato para mitigar y prevenir la desnutrición crónica infantil?



"En la pandemia, yo tuve la oportunidad de servir a los ecuatorianos con Salvar Vidas. Llegamos a más de 340 hospitales en todos los cantones del Ecuador y pude conocer la realidad de la salud en el país: edificios con rótulos de hospitales, pero no hay camas, no hay médicos, no hay insumos médicos, no hay medicinas. Eso es lamentable. Nosotros con poco dinero hicimos mucho.



Estoy seguro que en los primeros cien días de gobierno vamos a vacunar al menos nueve millones de ecuatorianos. Hay 2 100 centros de salud pública, del Ministerio y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con 50 vacunados promedio por centro llegamos a nueve millones de ecuatorianos en los primeros cien días.



Vamos a negociar las vacunas, lo haremos bien, con varios laboratorios, varios proveedores, vacunas reales, no con la oferta falsa de que Argentina nos donaría ya 4 millones de vacunas, Andrés. Lo vamos a hacer con recursos reales, para llegar a nueve millones de ecuatorianos. Hoy es ese el principal programa económico de mi gobierno, para que pierdan el miedo los ecuatorianos, se incorporen a sus trabajos, a sus negocios, puedan comprar, vender, reactivar la economía".



Interpelación de Andrés Arauz

​

"Hay que reconocer que efectivamente el fideicomiso Salvar Vidas puso unos dólares para poder ayudar a muchas familias del Ecuador. Pero yo quisiera preguntarle a modo de réplica si no cree hubiera sido mejor una contribución especial a las utilidades de la banca que en el 2019 ó 2020 sumaron cerca de USD 1 000 millones, ¿Qué opina sobre eso?".



Réplica de Guillermo Lasso

​

"En tu gobierno, Andrés se crearon impuestos hospitales para el terremoto de Manta y Esmeraldas y ese dinero no llegó ni a Manta ni a Esmeraldas, por tanto yo creo que el trabajo y la acción de la sociedad civil complementaria al gobierno es fundamental; la corrupción y la ineficiencia desgastan muchos recursos de salud.



Tenemos ejemplos, Andrés. En tu gobierno el hospital de Pedernales. No hay hospital de Pedernales y se crearon impuestos especiales, que fueron a los bolsillos de los corruptos, que hoy por suerte están en la cárcel pero todavía no devuelven el dinero.



El hambre de los ecuatorianos me duele el alma, me duele mucho más el hambre de un niño. Ustedes tuvieron 14 años para resolver el problema de la desnutrición crónica infantil. No han hecho nada. Los indicadores siguen en el 25% comparado con el 9% de la región, estamos mal, Andrés".



Respuesta de Andrés Arauz



"Aquí podemos ver cómo el candidato Lasso en su plan de gobierno dice expresamente que tiene la intención de delegar la administración del sector salud al sector privado. Los ecuatorianos no queremos una privatización tapiñada, que quiera convertir a los pacientes otra vez en sus clientes, sino explíquenos por favor, cuál va a ser ese rol que tiene el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas en su gobierno".



Contrarréplica de Guillermo Lasso



"No, Andrés, no mientas otra vez, eso no es correcto. Lo que nosotros queremos evitar es lo que tu candidato hizo, entregar los hospitales para negociar votos en la Asamblea Nacional. De eso ustedes tienen que hacerse cargo. El desastre de la administración en salud pública es de ustedes. Tienen que asumir con responsabilidad.



En cuanto al Seguro Social, una administración responsable, que no le entregue como en el caso del gobierno de Correa, todo el dinero de los afiliados como caja chica, Andrés. Eso no es posible. Hay que respetar los dineros de jubilados, de los trabajadores ecuatorianos. No pueden ustedes utilizar ese dinero como si fuese propiedad del gobierno. Nosotros vamos a poner orden, con una administración seria y con un gobierno que respete la autonomía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social".



Andrés Arauz, candidato presidencial de alianza Unes



¿Cómo considera usted que el gobierno nacional podría consolidar el proceso de vacunación contra el covid-19 y a la vez articular iniciativas con los GAD y potenciando la contribución con la sociedad civil? Además dentro de este eje hay dudas sobre cómo entregaría el gobierno el sostenimiento del IESS en el marco de los derechos sociales y qué opciones tomaría usted en los primeros cien días de mandato para mitigar y prevenir la desnutrición crónica infantil?



"Ecuatorianos, esta semana hemos hablado de vacunación, aquí está la lista de algunos de los vacunados recientemente. ¿Ustedes ven ahí a su madre a su tía a su abuela? ¿Ustedes ven ahí al médico de la comunidad, a la enfermera vecina? No, no pues. ¿Saben lo que tienen todos ellos en común? Que son amigos del señor Lasso. Quieren continuar este modelo de vacunación y de salud excluyente y de privatización tapiñada.



Nosotros por eso proponemos una vacunación universal y gratuita. Pero la vacuna no se pone sola. Tenemos que reincorporar a 6 000 profesionales de la salud despedidos en el gobierno de Moreno y Lasso. Tenemos que dotar de estabilidad a quienes nos salvaron la vida. Vamos a anticiparnos a los problemas derivados de la pandemia, invertir en salud mental, contratar a 1 600 psicólogos y decenas de psiquiatras en el sistema de salud de nuestro país.



La salud preventiva será nuestra prioridad. Atender a las personas con consumo problemático de drogas y de alcohol. Vamos a implementar la historia clínica digital y garantizaremos la presencia de medicamentos en todo el país. Mi gobierno atenderá con enfoque de derechos a las víctimas de violencia de género. La salud es un derecho, no un privilegio de pocos. No queremos ese modelo de privatización tapiñada, el Ecuador lo tiene bastante claro".



Interpelación de Guillermo Lasso



"Andrés, no mientas otra vez. Aquí está Correa con el candidato de ustedes en el 2017 y aquí estás tú con Correa en el 2021. Lenín es el hijo político de Correa en el 2017 y tú y eres el hijo político de Correa en el 2021. Tú y Lenín Moreno comparten la misma partida de nacimiento político, de Correa; son hermanos políticos responsables de los últimos 14 años de gobierno del Ecuador".



Réplica de Andrés Arauz



"El pueblo ecuatoriano tiene absolutamente claro quién ha cogobernado con Moreno. Sí, nosotros propusimos a Moreno. El pueblo ecuatoriano votó por él, pero ustedes lo compraron. Ustedes lo compraron y esa traición no fue a una persona, a un movimiento, fue a todo el pueblo ecuatoriano, traición que usted aplaudió y ahora asuma las consecuencias, como lo que menciona, el reparto de hospitales, es de su gran amiga María Paula Romo, a quien felicitó abiertamente. Y, por favor, ya deje de atacar a Manabí y Esmeraldas, son provincias muy queridas, a quienes amamos como al resto del Ecuador. Ya basta de seguirlas atacando permanentemente.



Nosotros vamos a combatir la desnutrición crónica infantil, con el seguimiento pormenorizado, individualizado a partir de la tecnología y de los registros administrativos. Sabemos como hacerlo y convocamos a la gran cruzada de agua potable, alimentación sana y prevención de la obesidad".



Réplica de Guillermo Lasso



"Andrés, hablemos de privilegios. Tú estudiaste en el colegio más caro del Ecuador, bien por ti. Tu padre te pudo pagar, USD 2 200 de pensión mensual y también escogiste una universidad en Estados Unidos para estudiar. Te felicito, me parece muy bien. Pero esos son privilegios que no tiene la mayoría de ecuatorianos. Yo no lo tuve, debí trabajar en las tardes para pagar la pensión del colegio donde estudiaba en la mañana. De privilegios hablamos, te felicito, has tenido muchos privilegios".

Contrarréplica de Andrés Arauz



"Sí, estamos hablando de salud y Seguridad Social, vamos a fortalecer la Seguridad Social, importante el eje de salud y Seguridad Social, para que nunca más se vuelvan a repartir hospitales, por los aliados del señor Lasso.



Nosotros vamos a fortalecer nuevamente los créditos hipotecarios, para que puedan nuevamente comprar la casa. Hasta eso querían privatizar.



Nosotros vamos a fortalecer los dispensarios del Seguro Social campesino, a lo largo y ancho del país, para que puedan dar cobertura adecuada, a los campesinos y sus familias.



Nosotros vamos a seguir trabajando, para que en este país, los trabajadores autónomos también puedan contar con Seguridad Social. Ese es el tipo de trabajo que necesitamos, no como tristemente los trabajadores del Banco del Barrio, ni siquiera cuentan con afiliación a la Seguridad Social. Nosotros sí vamos a defender sus derechos, a partir del 24 de mayo".

​



Andrés Arauz, candidato presidencial de la alianza Unes



¿Cuál es postura frente a la función judicial vigente y a las decisiones judiciales, es decir, frente las sentencias que ya se han dictado. ¿Cuáles mecanismo de participación ciudadana implementará y fortalecerá para mejorar el control social y la rendición de cuentas de las instituciones del Ejecutivo? Ecuador viene superando año a año el número de muertes por violencia, así como eventos sufridos contra la seguridad, la propiedad y la integridad de las personas. Cada año, hay más problemas con los femicidios. ¿Cuáles cree que son las principales causas de esto y de qué forma protegerá su gobierno a la ciudadanía en el marco de los derechos humanos??



"En este punto quisiera hacer una crítica al temario. Un nuevo error del CNE le llama independencia de poderes, cuando la Constitución la define como independencia de Funciones. Claro que podemos hablar de independencia de Funciones. La respetaré al 100%, sobre todo a la Función Judicial, sin chantajes, amenazas o presiones.



Pero lo esencial es hacer realidad lo que dice el Artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, esa de construir un Estado participativo, garante de derechos, justo, plurinacional e intercultural. Yo me voy a dedicar, junto con mis hermanos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, a construir en la práctica ese Estado plurinacional, con el sistema de educación intercultural bilingüe, con el reconocimiento a los derechos colectivos, a los saberes ancestrales y tantos otros temas. Yo acojo la minga por la vida y me comprometo a cumplirla.



En la era digital y de la tecnología, la información debe ser absolutamente transparente. Totalmente diáfana, y aplicando el open data, los datos abiertos, poder erradicar la corrupción. Y no solo la corrupción pública que nos indigna, sino también la corrupción privada, presente en esta sala. Voy a gobernar con participación ciudadana, vamos a trabajar con asociaciones, universidades, gremios, de todo tipo. Y vamos a trabajar junto con todas las fuerzas políticas".



Interpelación de Guillermo Lasso



"Tan mal han manejado ustedes las instituciones democráticas que en este debate tenemos que hablar de cosas esenciales. Mira lo que dijo tu jefe, tu padre político: “el Presidente de la República no solo es jefe del poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano”, demostrando claramente que esto es una frase dictatorial. ¿Qué opinas de eso Rafael, digo Andrés, perdón?".



Respuesta a interpelación de Andrés Arauz



"Oiga usted hasta sueña con Correa, ¿no?. Bueno ya le voy a pasar el dato. Mire, nosotros vamos a trabajar para erradicar la violencia de género, la violencia en contra de la mujer. Vamos a construir un sistema de acogida, que pueda atender con distintos niveles de riesgo a las mujeres y sus familias, para que no sean víctimas de quienes buscan acosarlas. Vamos a trabajar en una política que permita dotarles de independencia económica, dotándoles de créditos y de recursos para que puedan salir adelante, cambiando las relaciones de poder dentro y fuera del hogar. Vamos a trabajar en una igualdad salarial, para que el trabajo que sea de la mujer sea reconocido adecuadamente, con igualdad respecto al hombre. Vamos a ir a un Gobierno paritario, que respete también la dignidad de la mujer y que se haga presente en los más altos niveles de la representación política. Con eso vamos a combatir también los feminicidios".



Contrarréplica de Guillermo Lasso



"En tu Gobierno, Andrés, se trató de gordita horrorosa a la mujer, se censuró por un tema de conciencia a asambleístas de tu propio movimiento, se arrastraron a mujeres por las calles, ¿eso es participación ciudadana?, ¿eso es democracia? Esos son tus antecedentes de tu partida de nacimiento político. Tu padre político cometió todos esos errores, Andrés, y sobre ti pesa la duda de cómo actuarás".



Réplica de Andrés Arauz



"Solo se pasa hablando del pasado. Señor Lasso aquí venimos a hablar del futuro del país. En donde hay que corregir errores, enmendarlos, hay que proceder a hacerlo. Aquí nosotros venimos con una renovación generacional, apostándole a poder construir ese Estado plurinacional, el Estado y un Gobierno paritario, que de equidad de género a toda su población. Vamos a avanzar en temas que nos quedan pendientes, como por ejemplo también tener una economía más amigable con la naturaleza. También reconociendo los derechos de quienes nos acompañan en este planeta. Tenemos que reconocer también el avance de las distintas especies, porque son seres sintientes muchos de ellos.

Nosotros vamos a avanzar en esta gran transformación democrática, en donde tenemos que solucionar los problemas de la gente. Que no solo se enfoque en los problemas de las élites. Tenemos que hacer que el sistema de justicia funcione para la gente, y para eso la tecnología será nuestra gran aliada".



Recordamos al candidato Lasso la pregunta: ¿Cuál es postura frente a la función judicial vigente y a las decisiones judiciales, es decir, frente las sentencias que ya se han dictado. ¿Cuáles mecanismo de participación ciudadana implementará y fortalecerá para mejorar el control social y la rendición de cuentas de las instituciones del Ejecutivo? Ecuador viene superando año a año el número de muertes por violencia, así como eventos sufridos contra la seguridad, la propiedad y la integridad de las personas. Cada año, hay más problemas con los femicidios. ¿Cuáles cree que son las principales causas de esto y de qué forma protegerá su gobierno a la ciudadanía en el marco de los derechos humanos?



Guillermo Lasso, candidato presidencial de Creo- PSC



"Nosotros somos demócratas. Vamos a respetar la institucionalidad, el Estado de derecho y la independencia de funciones. Queremos una Función Judicial potente y fuerte, a la que sin meterle las manos vamos a apoyar con recursos y con asistencia técnica internacional. Vamos a fortalecer a la Fiscalía General de la Nación, vamos a fortalecer su autonomía y su capacidad de acción, con presupuesto, capacitación y hasta con una Policía autónoma de la Fiscalía General. Nosotros no tenemos listas de personas a perseguir. No queremos perseguir a absolutamente nadie, ni destruir nada en el Ecuador. Todo lo contrario, lo que queremos es crear ese Ecuador del encuentro, donde todos podamos vivir con felicidad, reconociendo nuestras diferencias y sabiendo que nos respetamos entre ecuatorianos. A un lado aquellos términos del borrego, de la gordita horrorosa, del periodista corrupto, insultando a cada quién que piensa distinto al Presidente de la República.



Vamos a respetar las funciones del Estado.Vamos a colaborar y trabajar para un gran encuentro de la participación de la mujer, de los jóvenes, de los grupos LGBTI, de todos los ecuatorianos abrazados, hermanados, todos unidos".



Interpelación de Andrés Arauz



"Este miércoles que pasó se presentó el informe de la Comisión de la Verdad sobre los hechos acontecidos en octubre del 2019. Fuimos invitados los distintos candidatos, pero el señor Lasso no asistió. Aquí está una copia del informe de la Comisión de la Verdad. Esta le traje para usted, yo tengo el mio en casa. Díganos ¿qué opinión le merece este informe?".



Réplica de Guillermo Lasso



"Siempre me he comprometido con los más caros intereses del Ecuador, y entré en política para defender la institucionalidad del Ecuador, y siempre estaré del lado de la civilidad, del Estado de derecho, no de aquellos que con dinero de gobiernos extranjeros pretendieron desestabilizar la democracia ecuatoriana para, quemando edificios públicos, justo de la Contraloría, pretender eliminar pruebas sobre sus actos de corrupción. Por lo tanto, en nuestro Gobierno trabajaremos para el fortalecimiento de las instituciones de control, respetando su autonomía, respetando las funciones de la Contraloría, de la Procuraduría General del Estado. Vamos a ser unos demócratas que respetaremos la libertad de expresión y la libertad de prensa en el Ecuador".



Contrarréplica de Andrés Arauz



"Ya se olvida, no, cuando fue gobernador de Mahuad y mandó a destruir las protestas de los médicos que querían, justamente, dignidad en sus derechos laborales. Se olvida también que usted dentro de la independencia de funciones quiere nominar a María Paula Romo como Contralor. ¿Eso es lo que quiere? ¿Eso es lo que quiere nuevamente entregar el poder a los amigos de Moreno? Está clara esta implicación. Por favor hágase cargo".



Respuesta de Guillermo Lasso



"Candidato Arauz hágase cargo de esta reunión, donde lo llamaron a México para darle instrucciones, porque usted seguramente tiene un dilema: o se aparta de Correa o acepta seguir siendo el secretario de su padre político. Usted dice que no hay que hablar del pasado y se está acordando de mi buena gestión como gobernador de la provincia del Guayas. Le agradezco mucho a usted por recordar esa buena época mía. Y por supuesto que vamos a impulsar un gobierno digital, un gobierno abierto, un gobierno transparente, para que los ciudadanos no solo voten el día de las elecciones, sino también participen y conozcan de todas las decisiones del Gobierno y evitar así la corrupción que ha consumido gran parte de esa gran bonanza petrolera que no supieron administrar en lo últimos 14 años, entregándonos un país supremamente endeudado".





Después de un ciclo de amplias deserciones en todos los niveles educativos, ¿cómo propone usted que se podría recuperar o ampliar la cobertura, incluyendo los sectores de mayor vulnerabilidad y garantizar la calidad de educación primera, media y superior pospandemia? ¿Y cómo mitigaría usted la brecha de conectividad entre sus estrategias? ¿Qué medidas impulsará usted para generación de capacidades nacionales de investigación, tecnológicas y técnicas? Y frente al régimen de educación superior hay un debate que plantea, por un lado, una estrategia de sobrerregulación, y, por otro lado, la posibilidad de eliminar la Senescyt, ¿cuál es su postura y qué política plantea?



Guillermo Lasso, candidato presidencial de Creo- PSC



"En primer lugar, hablando de educación escolar y colegial creemos que debe haber una reforma educativa, para pasar de un modelo caduco de memorización de datos e información a un modelo de razonamiento crítico para preparar a niños y jóvenes a este mundo moderno a la nueva renovación tecnológica. Respecto a la educación superior planteamos la reforma de la educación superior. Reformar la Senescyt y eliminar el requerimiento de que los estudiantes bachilleres tengan que presentar una solicitud a la Senescyt.



Libre acceso a la universidad y luego una universidad libre. Que las universidades se administren de manera autónoma, sin tantas interferencias del gobierno, establezcan extensiones universitarias en distintas ciudades del Ecuador y puedan ampliar carreras universitarias, las que ellos decidan acorde con los requerimientos de la necesidad civil y ampliar también la educación 'online' para permitir el acceso de mayores jóvenes ecuatorianos a la educación universitaria. Queremos también impulsar la educación técnica superior para que muchos jóvenes ecuatorianos que quieren aprender rápidamente un oficio e incorporarse a la actividad productiva lo puedan hacer, especialmente en las zonas rurales y campesinas del Ecuador".



Interpelación de Andrés Arauz a Guillermo Lasso



"Hemos escuchado de parte del candidato Lasso que quiere eliminarlas en la Senescyt y sin embargo dice que quiere fortalecer la educación técnica. Hay una contradicción, la Senescyt es la entidad que gestiona y administra los institutos tecnológicos superiores del país. No menciona absolutamente nada sobre el sistema de certificación de competencias de cualificaciones profesionales que nos van a dar salida para millones de ecuatorianos que han sido excluidos hasta hoy".



Réplica de Guillermo Lasso



"En nuestro gobierno vamos a incrementar el monto de dinero para financiar becas a las mejores universidades de Ecuador y exterior. También vamos a incrementar el presupuesto de las universidades para la investigación y desarrollo de la universidad ecuatoriana. Tenemos que trabajar en el tema de la desnutrición infantil crónica, para que nuestros niños y jóvenes sean competitivos en la edad escolar y colegial. Lucharemos también contra el consumo de drogas para que el joven ecuatoriano acuda al deporte, acuda a la educación, encuentre un empleo para poder vivir con esperanza y no lo que pasa hoy, que no estudian, no trabajan y tampoco hay oportunidades ni deporte que es fundamental en el campo de la educación y en el desarrollo humano de los seres humanos".



Contrarréplica de Andrés Arauz



"Suena bonita la lista de deseos de Guillermo Lasso, pero cuando se abordaba concretamente el presupuesto para las universidades su partido político en la Asamblea se negó a financiarlas y usted también fue claro cómplice de esa ley humanitaria que permitió la reducción de los sueldos de los maestros. ¿Por qué no comenta nada sobre eso?".



Contrarréplica de Guillermo Lasso



"No Andrés, no mientas otra vez. Hablas de que no hay que hablar del pasado y solo te refieres al pasado. Hay que hablar del futuro, vamos a instalar 40 000 puntos de internet gratuitos para llegar a las ciudades más pobres del Ecuador y vamos a donar cerca de un millón de computadores para que en cada hogar pobre del Ecuador tengan un computador para teleeducación, telemedicina, diversión y también para impulsar el emprendimiento. Vamos a otorgar más becas a los estudiantes ecuatorianos, para que tengan la misma oportunidad que tu tuviste de estudiar en el exterior en una buena universidad, financiado por el Estado ecuatoriano, para que cuando regrese se incorpore a la actividad productiva y se pueda pagar ese crédito educativo".



Andrés Arauz, candidato presidencial de la alianza Unes



"Sin duda este es el tema más importante del debate porque nos estamos jugando el futuro de la patria, el futuro de la niñez, de nuestros jóvenes. Lo que el país da hoy a los niños, los niños darán mañana a la sociedad y cabe preguntarnos: ¿les estamos preparando para el futuro a la niñez de ecuatoriana?



Yo creo que la mejor forma de hacerlo es mediante los tres lenguajes universales del futuro: la música y el arte, el inglés y la programación informática. Imagínense que enseñáramos Python a partir de los seis años de edad. Algunos me llaman fantasía yo le llamo futuro porque estamos preparándonos para los trabajos que ahora ni siquiera existen, los trabajos del futuro.



Por eso vamos a apostar por garantizar el Internet como derecho humano, para que no se diferencie a los estudiantes en función de su nivel de conexión, vamos a ampliar los cupos de la oferta académica en el sistema de educación superior, vamos a agarra el toro por los cuernos estableciendo cuotas y modificando el examen de acceso para poder ampliar el acceso a la Universidad.



Vamos a educar a nuestros niños a partir de los dos años de edad, a través de 20 000 parvularias nuevas a contratar y nuevos centros infantiles del buen vivir en todas las ciudades y parroquias del país. Como padre de familia quiero que nuestros hijos aprendan a emprender".



Interpelación de Guillermo Lasso a Andrés Arauz



"La realidad del Ecuador es que cada año se gradúan 300 000 bachilleres y solo 90 000 cupos en las universidades del Ecuador. 210 000 jóvenes no estudian cada año, acumulativo. Eso viene desde hace 14 años, Andrés. La pregunta es, ¿qué propones hacia el futuro: seguir con un sistema de esclavitud de la Senescyt hacia los jóvenes ecuatorianos?".



Réplica de Andrés Arauz



"Señor Lasso no entiende sobre educación superior. No entiende que hay distintas ramas: la educación superior universitaria, los tecnológicos superiores, el sistema de certificación de competencias y cualificaciones profesionales, el bachillerato técnico productivo, las distintas opciones que van a tener los jóvenes ecuatorianos. No todo el mundo va a tener evidentemente que optar por todos ellos.



Nosotros vamos a ampliar las opciones para los ecuatorianos y vamos a trabajar también con las escuelas de los artesanos para poder tener formación técnica aplicada con el sistema dual cómo se hace en Alemania en todas las industrias del país. Nosotros vamos a trabajar activamente para que las personas de la zona rural que ha sido tradicionalmente excluidas del sistema de educación superior puedan acceder, a partir de un sistema de cuotas en las universidades públicas de nuestra patria. Volverán las becas volverán".



Contrarréplica de Guillermo Lasso



"Andrés, has gobernado el Ecuador durante 10 años. Suena bonito tu discurso. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo aplicó tu gobierno cuando tú eras funcionario de aquel gobierno? Nos hablas bonito.



La realidad es que para que los jóvenes ecuatorianos tengan oportunidades de estudiar, tiene que haber libertad y menos intervención del Estado en la educación superior para dejar las manos libres de los rectores, los profesores, los académicos".



Contrarréplica de Andrés Arauz



"El Ecuador avanzó muchísimo en materia de investigación científica gracias a los procesos de modernización de nuestra educación superior. Qué pena que quiera defender ese modelo, donde sus panas eran dueños de universidades y eran consideradas de garaje, pero volvamos a la emergencia educativa que está enfrentando ahora nuestro país.



Tenemos a seis de cada diez niños que no continúan sus estudios por falta de acceso a internet. Tenemos que avanzar contundentemente a resolver ese problema y vamos a volver rápido a clases como los plantea la pregunta de la moderadora para que los niños salgan de estos problemas de salud mental que están empezando a incurrir. Para eso, que sepan los docentes de mi patria que están ustedes incluidos en la fase una de vacunación para que puedan volver seguros a dar clases y puedan nuestros niños volver a ese ámbito de la comunidad, a ese ámbito de la vida social".



Sobre las relaciones internacionales, ¿Cuáles serán sus prioridades fundamentales, con qué grupos regionales, organismos internacionales y multilaterales tendrán más estrecha colaboración y en qué términos se darán esos intercambios y negociaciones? ¿Cuál es su principal propuesta de política migratoria, específicamente cómo piensa integrar y regular la migración de los hermanos venezolanos, que es el grupo más numeroso en el país? La presión del servicio de deuda es posible que exija una mayor producción petrolera, en tal contexto, ¿ampliaría usted la frontera petrolera en el Yasuní? Y de ser ese el caso, ¿Cómo evitaría la afectación de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas?



Respuesta Arauz



Hace pocas semanas volví a los Estados Unidos. Recuerdo que yo viví ahí, estudié ahí, trabajé ahí. Me reuní con nuestros hermanos migrantes, también me reuní con los bancos de inversión, con el Fondo Monterario. Acordamos las prioridades de desarrollo para nuestro país, defender los derechos de los migrantes, mercado para acceder a nuestras exportaciones y también acceder a ese conocimiento científico. La campaña del señor Lasso sigue instalada en el miedo. Repiten a cada rato un mensaje que no ha funcionado, que ya van 12 años con el cuco de Venezuela, el cuco de Maduro. Aquí voy a ser muy claro con el país. Ecuador tiene que labrar su propio camino, su propio camino sin estar sometido a nadie, ni al uno ni al otro. Debe recorrer su propio camino observando lo que otros países hacen bien, como Uruguay, como Noruega, como Costa Rica en lo ambiental. Ecuador, que me imagino, es el Ecuador amigo de todos los países del mundo sin ser sumisos a nadie. Por eso debemos establecer acuerdos internacionales, pero con equidad para no tener que depender de alimentos importados, por ejemplo. Aquí hay dos modelos: uno que busca generar trabajo en el Ecuador y uno que busca exportar capitales a Panamá y Miami.



Interpelación de Guillermo Lasso



Parece Andrés que tienes una obsesión con el tema bancario. Te voy a recordar a ti y a muchos: en mayo del 2012 yo renuncié a la administración del Banco de Guayaquil. Desde hace ya una década que no estoy, no soy un administrador bancario. El día en que tomé esta decisión, opté por el Ecuador, porque el Ecuador me importa más que el banco, que te quede claro. En materia de relaciones internacionales, debemos estar en la Alianza del Pacífico.

Respuesta de Andrés Arauz



Qué bueno que sus asesores le dijeron que no se olvide de responder a esa pregunta, que era clave. Pero bueno, ahora tenemos que trabajar en la regularización de los migrantes venezolanos. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado, respetando primero el derecho al trabajo de las familias ecuatorianas. Pero segundo, los derechos humanos, los derechos de la niñez, de lo pequeños que no tienen por qué asumir la responsabilidad ni de sus padres ni de los problemas geopolíticos. Vamos sí, a avanzar en una política petrolera mucho más responsable con el medio ambiente, responsable con la zona intangible del Yasuní, pero siendo responsable también con la economía del Ecuador. Tenemos que obtener esos dólares, tenemos que refinar ese petróleo, tenemos que industrializarlo en nuestro país para poder seguir generando más trabajo en el Ecuador. Trabajaremos en ese sentido.



Contrarréplica de Guillermo Lasso



Andrés, no mientas otra vez. Tú fuiste funcionario del Gobierno de Correa, que primero quería conseguir dinero para un fideicomiso y proteger el Yasuní. Ustedes ya lo intervinieron el Yasuní. Y además, no permitieron una consulta popular de los Yasunidos. Por lo tanto, hay un gran signo de interrogación sobre ti, porque cuando fuiste funcionario del Gobierno de Correa en 10 años, siempre te quedaste callado sobre estos temas.



Respuesta Arauz:



Nosotros vamos a trabajar por el bien de los ecuatorianos. Nosotros Vamos a firmar acuerdos comerciales solo cuando le convengan al Ecuador. Nosotros vamos a proteger la producción nacional considerando la soberanía alimentaria para que los campesinos de provincias como Los Ríos no tengan que estar sometidos a la libre importación de alimentos que quieren llegar de otros lados. Esa es la política que quiere impulsar el señor Lasso, una política del bobo aperturismo que destruya a nuestro país. Nosotros vamos a sostener la economía y el trabajo de los agricultores ecuatorianos eso ténganlo por seguro. Esa es nuestra garantía. A nivel internacional, no hay por qué plantearse un dilema de uno o el otro. El Ecuador tiene que ser amigo de todos los países del mundo y aquí, como el resto de la humanidad, tenemos que llevarnos alrededor del intercambio científico, cultural y comercial.



Respuesta Lasso



En materia de relaciones internacional la piedra angular es el interés de los ecuatorianos, en mi opinión debemos de suscribir acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con la China, con Japón, con todas las regiones del mundo, de manera especial países y economías tan grandes como la India, Indonesia, Emiratos Árabes y tenemos que tener claro en este objetivo, más banano en el mundo es más empleo en Ecuador, más flores en el mundo es más empleo en el Ecuador y tenemos que tener claro también que la gran oportunidad para los ecuatorianos está allá, 7 400 millones de habitantes en el mundo. Andrés no pretendas encerrarnos entre 17 millones de ecuatorianos que vas a hacerle un grave daño a las futuras generaciones del Ecuador. Nuestra agenda de relaciones bilaterales tendrá siempre por objetivo cuidar el interés de los ecuatorianos que viven en el exterior. Vamos a llevar a cabo un proceso ordenado de este problema humanitario con los venezolanos pero seremos claros, condenaremos estas dictaduras, estas narcodictaduras que son las que han ocasionado la gran migración de venezolanos no solo al Ecuador sino al mundo entero. Vamos a tener que actuar con el corazón pero con mucha cabeza para condenar las dictaduras.



Interpelación Arauz



Aquí parece que están hablando en el contexto de la Guerra Fría cuando nosotros lo que necesitamos es avanzar hacia el futuro, no podemos avanzar hacia el futuro con ideas caducas del siglo pasado. Yo le pregunto al señor Lasso, en términos de réplica ¿Qué opina sobre el protocolo de Nagoya?



Respuesta Guillermo Lasso



Andrés, en nuestro Gobierno respetaremos la democracia de la región, pero no nos podemos quedar callados como tú estás callado frente a la dictadura de Maduro en Venezuela, no nos podemos quedar callados con la dictadura de Nicaragua. Las relaciones internacionales tienen que ser claras, respeto a los derechos humanos, respeto a las garantías de cada ciudadano en su país. Tenemos que condenar esas dictaduras porque no podemos permitir en la región el contagio de aquella mala práctica de aquellos que no respetan las funciones del estado, que hacen fraudes permanentes para quedarse en el poder. Andrés, Te sonríes porque eso te gustaría que pase en el Ecuador pero aquí estamos nosotros para impedirte a ti y a tu padre político que regresen al poder en el Ecuador.



Contrarréplica Arauz



Veo señor que no sabe lo que es el Protocolo de Nagoya. Es uno de los instrumentos del siglo 21 para poder ir a una explotación racional de la biodiversidad ecuatoriana. Ese es el tipo de relaciones internacionales que necesita nuestro país. Explíquenos también señor Lasso, porqué ni si quiera su casa está a nombre suyo? La casa de Samborondón y la casa de la playa, ni siquiera sus autos están a nombre de usted, sino a nombre de empresas fantasmas en paraísos fiscales, ¿Qué va a decir sobre eso?



Respuesta Lasso



Andrés no mientas otra vez, esas casas están a nombre de mi esposa María de Lourdes, a nombre de ella, así que actualízate Andrés, te mandaron a decir eso pero estas equivocado, has vuelto a mentir.



Necesitamos eliminar la contaminación de ríos, del aire, de nuestros mares, de nuestros páramos. Por eso necesitamos apoyo internacional, cooperación técnica para mantener al medio ambiente y no cometer los errores que ustedes cometieron al explotar el Yasuní. Vamos a trabajar para aumentar la producción petrolera, la productividad de esos pozos y en ese caso el padre de Andrés va a tener oportunidad para su empresa, pero vamos a respetar las fronteras petroleras para respetar el medio ambiente, las comunidades indígenas y no malograr una convivencia con la naturaleza.