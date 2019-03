Debate acalorado en el Pleno del CNE por funcionamiento de la web electoral el pasado domingo

LEA TAMBIÉN

Una nueva controversia envuelve al Consejo Nacional Electoral (CNE). Este viernes, 29 de marzo del 2019, los consejeros José Cabrera y Enrique Pita protagonizaron un cruce de opiniones en torno a las fallas en la página web que difundió los resultados de los comicios.

Cabrera aseguró que conjuntamente con la presidenta, Diana Atamaint, y los miembros de la Comisión Técnica por la Transparencia del Sistema Informático se investiga el hecho. El consejero habló de "indicios graves" y adelantó que no se habría cumplido lo estipulado en el contrato suscrito con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).



Cabrera aseguró que la transmisión de las actas en el sistema no se detuvo y lo que se presentó fue un problema en la página web para que la ciudadanía conozca los resultados en tiempo real.



El debate subió de tono cuando Cabrera se refirió al informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que se sostiene que estos problemas de difusión de resultados se han repetido en las tres últimas elecciones.

Víctor Hugo Ajila, secretario del Consejo Nacional Electoral (CNE), explica que el plazo para completar el escrutinio de las elecciones culminará el miércoles 3 de abril del 2019



"Esto va desde más atrás, desde el 2009, se acordarán que bajaban los votos en vez de subir y luego volvían a subir. A ese director de sistemas se lo premió y se le llevó a la presidencia de la república hasta el ultimo día del periodo de Rafael Correa. Qué bien. Ahora está de asesor. Toda esa experiencia nos va a servir para mejorar los sistemas informáticos", dijo Cabrera.



Enseguida, Enrique Pita respondió que le preocupa que se hagan afirmaciones en relación a que existieron "interferencias y que están determinadas responsabilidades". El consejero señaló que la publicación de esos informes" no puede esperar, porque es la confianza pública sobre el CNE".



En ese momento empezó un cruce con Cabrera, ya que Pita rechazó que se cuestione la idoneidad de los funcionarios del CNE. "No es la primera vez que escucho referencias sobre funcionarios que han participado en años anteriores. Eso es muy ligero, muy audaz, no permito que eso se diga de gente que trabaja en mi consejería, porque garantizo que son eficientes, transparentes, sino no estuvieran trabajando. Nunca han tenido ningún tipo de instrucción respecto de interferir procesos, adecuar procesos" respondió Pita.

Después, Cabrera cuestionó que en una entrevista radial el consejero Pita haya dado "nombres y apellidos" sobre el manejo del sistema informático, sin tener una investigación de por medio. "Estoy de acuerdo, no se debe criticar y lanzar lodo con baldes dando nombres y apellidos, que vergüenza, un CNE que sin investigar se salga a decir este es el responsable. Yo jamás he mencionado a los empleados de planta, ellos han sacado adelante un proceso, tan complicado, con más de 81 000 candidatos y 279 organizaciones políticas", apuntó Cabrera.



Después, Pita se disculpó públicamente con Cabrera y dijo que jamás afirmó que su colega era el responsable de las fallas en la página web. "Sobre una supuesta afirmación que yo hice, estableciendo la responsabilidad de él (Cabrera) en cuanto a la falla. Aquí digo, no afirmé tal cosa, si eso se malentendió le pido disculpas, porque soy un caballero. En ese caso, no cometí un error. En la entrevista se preguntó quién era el responsable del área informática y yo respondí que el consejero Cabrera, porque así ha sido" dijo Pita.



La presidenta, Diana Atamaint, intentó calmar la situación y suspendió abruptamente la rueda de prensa con los medios de comunicación. Previamente, dijo que con los resultados que arroje el informe de la Comisión Técnica se solicitará a Contraloría una auditoría del sistema informático. Subrayó que no se descarta pedir una auditoría internacional y poner este tema en conocimiento de la Fiscalía, dependiendo de lo que arrojen los informes.