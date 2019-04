Jueza pide más seguridad ante amenazas

LEA TAMBIÉN

La denuncia llegó a la Fiscalía el pasado lunes. En el texto, una jueza que integra el Tribunal Penal encargado de analizar hoy, lunes 8 de abril del 2019, el caso Romo dijo haber recibido amenazas.

En la queja judicial, la magistrada relató que todo comenzó a las 17:00 del pasado 29 de marzo. Aseguró que ese día le llegó un mensaje de WhatsApp desde un número desconocido. El remitente le exigió que en la diligencia de hoy “actuara pensando en el duro trabajo de investigación”. “Estamos pendientes de ti”, le dijo.



Este Diario habló con la jueza, quien contó que tras recibir el mensaje revisó su agenda y constató que la única audiencia que tenía programada para este día es sobre David Romo, un joven universitario que desapareció en mayo del 2013.



En este caso, la Fiscalía formuló cargos contra cinco personas por el delito de asesinato. El 23 de agosto del año pasado, un Tribunal de Pichincha declaró inocentes a los procesados. Por eso, hoy a las 09:00, en la Corte Provincial está prevista una audiencia en contra de los cinco. Los jueces deberán analizar si revocan o no el fallo de inocencia.

En la denuncia que presentó en la Fiscalía, la jueza señaló que teme por su seguridad y solicitó que se investigue este hecho, porque en el mensaje que recibió incluso se especifica la dirección de su domicilio.



En el Código Penal (art. 154) se establece que el delito de intimidación será sancionado con cárcel de uno a tres años.



En el 2018 se emitió un reglamento que establece todas las disposiciones para la protección de autoridades judiciales que sufren amenazas por el ejercicio de sus funciones.



Actualmente, en el país hay 36 jueces que tienen protección y otras cuatro solicitudes están pendientes.



Para pedir protección se necesita que el funcionario judicial haga una solicitud al Dirección del Consejo de la Judicatura, en donde explique cómo ocurrió la amenaza. Luego la entidad analiza el requerimiento y oficia al Ministerio del Interior. Esta cartera de Estado hace un análisis de riesgo y luego dispone a un policía para que le brinde seguridad.



De hecho, el viernes estuvo en el despacho de la jueza un delegado de la Judicatura y le indicó que el nivel de riesgo supera el 84%. Además, ella le dio una copia de la denuncia.

El jueves, el Consejo de la Judicatura dijo a este Diario que también solicitará que se refuerce el número de policías durante la audiencia. La jueza dijo que la idea es que no ocurra un “hecho anormal que impida el normal desenvolvimiento” de la diligencia.



En el 2017, durante otro proceso judicial, la magistrada también recibió amenazas y por eso le proporcionaron resguardo policial durante seis meses. En esa ocasión tuvo que cambiarse de domicilio. Pero ella aseguró que es la primera vez que es intimidada por el caso Romo.



Según la Fiscalía, David estuvo en una clínica de rehabilitación, luego fue llevado a un camal clandestino donde habría sido asesinado y su cuerpo habría sido incinerado. Pero el abogado de la familia Romo, Milton Castillo, sostiene que los hechos no ocurrieron así y que se cometieron errores en la indagación.



De hecho, en la audiencia de juicio, el Tribunal pidió que se investigue por supuesto fraude procesal a fiscales y policías que investigaron el caso.



Al día siguiente de recibir el mensaje, la magistrada consultó a los otros dos jueces que conforman el Tribunal, si también habían recibido amenazas, pero ellos le aseguraron que no. La jueza dijo a este Diario: “no tengo miedo a las amenazas, siempre he actuado en derecho y así lo haré siempre”.



Pero para resguardar a su familia, hoy, por ejemplo, no le enviará a clases a su hijo y además habló con el coordinador de la Corte Provincial de Pichincha para que redoblen la seguridad de acceso al edificio.

Los Principales acontecimientos en el caso David Romo

16/05/2013

David Romo desaparece en el sector de San Antonio de Pichincha, cuando regresaba a su casa. Su madre Alexandra Córdova se contactó con él por última vez a las 22:00.



07/11/2013

La Fiscalía ordena que la Policía realice un allanamiento a una clínica clandestina, en el norte de la capital. En ese lugar supuestamente fue internado David Romo.



14/05/2018

El juez Telmo Molina llama a juicio a cinco personas por el delito de asesinato. Un año antes, la fiscal del caso procesa por ese ilícito a los propietarios de la clínica de rehabilitación.



06/08/2018

En Quito, se instala la audiencia de juicio en contra de los cinco procesados por asesinato. Después de 17 días, un Tribunal los declara inocentes. La Fiscalía apela el fallo.