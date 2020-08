¿Quiénes son y en dónde están los sentenciados por el caso Sobornos?

LEA TAMBIÉN

El último recurso que les queda a las 20 personas sentenciadas por cohecho en el caso Sobornos es la casación. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el artículo 656 dice se trata de una demanda "extraordinaria", que tiene como objetivo revisar la legalidad de las condenas emitidas.

Los conjueces Lauro de la Cadena, Milton Ávila y José Layedra deben convocar a una audiencia para tratar el caso.



A continuación detallamos el estado jurídico de cada procesado.



1.- Rafael Correa



Se encuentra prófugo en Bélgica. Hay una orden de detención vigente en su contra a escala nacional.



2.- Jorge Glas



Cumple una condena por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Por Sobornos, la orden de prisión preventiva ya caducó. Es decir, si completa la sentencia por Odebrecht o recibe la prelibertad puede dejar la cárcel, pues en Sobornos aún no hay sentencia en firme.



3.- Alexis Mera



Lleva un año y un mes con arresto domiciliario, en Guayaquil. Antes estuvo 30 días en la cárcel, pero apeló a la prisión.



4.- Vinicio Alvarado



Fugó del país en junio del 2019, cuando la Policía allanó su vivienda, en Guayaquil. Hay una orden de detención vigente en el país. Su última ubicación conocida es Venezuela.



5.- María de los Ángeles Duarte



Ingresó a la Embajada de Argentina en Quito el 12 de agosto del 2020. Desde julio del 2019 lleva un grillete electrónico. En noviembre de ese año intentó que un juez le retirara el dispositivo, porque decía que las piernas se le inflaman, pero en la audiencia no presentó evidencias médicas.



6.- Viviana Bonilla



Se encuentra en Guayaquil y no tiene orden de arresto, pues ha solicitado la casación de la sentencia. Hasta que este recurso no se resuelva ella seguirá en libertad.



7.- Christian Viteri



No tiene orden de prisión, pues se ha presentado voluntariamente a las versiones. Se encuentra en Guayaquil y tiene prohibido salir del país.



8.- Walter Solís



No se conoce la fecha de su salida del Ecuador. Él está en los Estados Unidos y tiene una visa de residente. Sobre él pesa una orden de captura en Ecuador.



9.- Pamela Martínez



Está libre y tiene grillete eléctrico. Debe cumplir 32 meses y 19 días de sentencia. Además, se encuentra en el programa de Protección de Víctimas y Testigos.



10.- Laura Terán



Está libre y tiene grillete electrónico. En la última audiencia, de apelación, recibió una reducción de su sentencia. Pasó de 19 meses a tres meses y seis días. Ella ya completó esa pena, pero no se ha ejecutado la sentencia, porque solicitó casación. En esta última instancia espera que se le reconozca la inocencia.



11.- William Philips



Está prófugo. Tiene orden de arresto en Ecuador y difusión roja de la Interpol. Su última ubicación es los Estados Unidos.



12.- Mateo Choi



Tiene orden de captura en el país. Se desconoce su paradero. Es oriundo de Corea del Sur.



Otros



Alberto Hidalgo, Víctor Fontana, Pedro Verduga, Teodoro Calle, Bolívar Sánchez, Édgar Salas, Rafael Córdova y Ramiro Galarza tienen prohibido salir del país y deben presentarse periódicamente en la Corte Nacional y en la Corte de Justicia del Guayas para los que viven en esa provincia.