Darwin Velázquez: "Me enteré en el hospital que mi novia murió en el lugar del accidente"

El domingo 28 de mayo del 2023, un bus se volcó en la vía Crespa - Flavio Alfaro, en Manabí. Al caer a la pendiente varios pasajeros resultaron heridos y dos personas perdieron la vida. Una de ellas era una joven universitaria, de 22 años.

Su novio, Darwin Velásquez, la esperaba en Calceta, pero nunca llegó. Él contó a EL COMERCIO qué ocurrió ese día.

"El 28 de mayo del 2023, mi novia estaba viajando desde Santo Domingo para acá (Calceta), en dónde estudiamos.

Los dos somos de La Concordia, pero ella estudiaba en sexto semestre de agroindustria y yo sigo computación, en la Escuela Superior Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López.

Estaba esperando en el departamento de ella hasta que estuviera por llegar. Ella siempre me mandaba su ubicación en tiempo real, entonces esperaba que esté a 15 minutos para salir a verla en el terminal terrestre.

Normalmente son tres horas y media, pero perdí comunicación cuando eran las 11:30. A esa hora el bus salía de El Carmen y el accidente ocurrió a las 12:30, en Flavio Alfaro.

Normalmente, ella viajaba en Aray Cooperativa o en la Reina del Camino, que tienen unidades nuevas. Pero no le gustaba llegar tarde y se subió en un bus de Flota Manabita. Desde el terminal el bus ya había salido lleno y había tenido problemas porque salió con exceso de pasajeros. Estaban vendidos 30 boletos y en el bus iban 50 personas. Una chica sobreviviente del accidente hizo un video en el que contó estos detalles y supo expresar que el bus ya presentaba problemas desde Santo Domingo, no iba bien el bus desde ahí.

Ella iba detrás del chófer y aparentemente recibió la peor parte, al caer al precipicio cayó de frente y fue muy golpeada.

Eran ya las 14:00 y yo seguía esperando. Me llamó una prima que vive frente a su casa para preguntarme qué había pasado. Llegué, a las 14:30, en moto al hospital de Flavio Alfaro, pero ella nunca llegó hasta el hospital,

Me enteré en el hospital cuando una chica de la Cruz Roja me mostró una foto y me dijo que había fallecido en el lugar del accidente. La trasladaron al UPC más cercano y ahí estuvo hasta que llegó personal de Criminalística y un abogado ayudó para que la llevaran a Santo Domingo con medicina legal, a las 19:00. Nos consterna saber que cogió ese bus pese a que tenía temor. No podemos entender por qué tuvo que subirse en ese bus.

Ella era una excelente chica, alegre, divertida, amable, siempre supo preocuparse por sus amigos, padres, por mi. Desde el primer momento fue un pilar para mi por los problemas que tengo, estaba muy comprometida con sus estudios y ayudar a su papá. A pesar de que recibía el apoyo económico de sus papás siempre estaba buscando una manera de generar recursos, vendía ropa de catálogo. Siempre estaba pendiente de sus familiares y de que si necesitaban algo. No podía pedir nada más porque era muy entregada y comprometida.

Es insólito que hasta ahora sigan circulando buses en malas condiciones, porque es de conocimiento de todos que esa cooperativa trabaja con buses en muy mal estado y ese bus estaba bastante viejo y las personas se dieron cuenta de que presentaba problemas. Esa unidad estaba súper vieja y esa cooperativa tiene buses así. El chófer, en un principio, me dijeron que estaba hospitalizado, pero luego supe que se había ido, huyó…

