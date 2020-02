Darío Chávez: ‘Estamos tomando acciones drásticas para evitar fraude’

LEA TAMBIÉN

Con una investigación de por medio por presunto fraude en el sistema de recaudo, el Gerente de la Empresa de Pasajeros, Darío Chávez, explica cuál es la situación de la entidad y cómo están manejando el tema.

El sistema de recaudo no se ha modernizado hace 20 años. ¿Genera problemas la recolección manual?



Sí. Es entendible. El hecho mismo de que sea administrado por un ser humano genera inconvenientes. Hay problemas. Ciertos desfases que se solventarán cuando se migre al nuevo sistema de recaudo.



Las autoridades detectaron problemas en las conciliaciones. Dicen que no coincide el número de usuarios con lo recaudado.



Siempre va a haber diferencias. Porque a veces ponen monedas que no son del país, hay inconvenientes y no cuadran. Hay diferencias de 3 o 4 dólares, que es parte del margen de error. Se ha evidenciado que hay recaudadores que no entregan los boletos a los usuarios. La empresa ha tomado las acciones correspondientes con el personal para sancionar o desvincular.



¿Ya se lo ha hecho?



Han habido casos. Se ha evidenciado en las cámaras de video de las paradas.Este momento estamos haciendo los conteos para ver cuánta gente mismo se transporta, cuántas personas ingresan a las paradas y tener datos reales. También se está haciendo análisis de datos para tener una línea base e identificar con una alerta cuando se altere.



Hay 60 tornos que no emiten listín (número de usuarios) ¿Cómo se coteja en esos casos?



Es un estimado. Hay un sistema que verifica en todas esas máquinas qué cantidad de monedas ingresó. Es un sistema en línea que está en cada una de las máquinas. Estuvo instalado en las administraciones anteriores. La empresa que maneja el sistema es Procelec. Ellos contabilizan. El sistema en línea se instaló en el 2015 para que arroje esos valores en el caso de que no emitan listines. Con eso se concilia los valores.



Pero no hay un contrato firmado con Procelec



No. Hubo uno en el 2015 o 2016 y duró uno o dos años, pero hasta el momento se mantiene y nos dan la información en línea.



¿Le paga el Municipio por ese servicio?



No, pero de su propia cuenta nos dan esa información. Tenemos que cerrar ese contrato para que eso se termine.



¿Y por qué no se lo hace?



Porque ha habido inconvenientes y procesos contractuales anteriores que hay que cerrar. Mientras no cierren nos siguen emitiendo esa información. Estamos en proceso de cerrar el contrato. Esperemos que el próximo mes. Actualmente, el sistema nos pertenece y lo tenemos en nuestros servidores, por eso podemos acceder a la información.



¿Por qué no se ha exigido que todas las máquinas emitan el listín?



Vamos a dar un salto a un nuevo sistema de recaudo, lo que implica cambiar las máquinas, los tornos y todo el sistema. El hecho de hacer una inversión puede implicar problemas a nivel de Contraloría. Es por eso que de pronto no se ha hecho.



Pero esto viene ocurriendo desde hace 4 años.



No es que culpe a las administraciones anteriores pero hemos hecho un giro total en la empresa y nos hemos visto preocupados. Tuvimos una demostración de un técnico para hacer un sistema tecnológico casero y controlar, pero igual es una inversión.



Tevcol recoge las monedas solo en la mañana y en la tarde, en la noche el personal que hace la cobranza las lleva en fundas.



Lo que pasa es que pagamos por un contrato que establece dos viajes. Cada viaje nos representa una cantidad significativa. Entre más viajes es más alto el costo. Hemos optimizado y hemos quedado con la empresa que sean dos viajes.



¿Y no justifica?, ¿no hay riesgo no solo para la empresa, sino para la persona que está llevando el dinero del recaudo en su cartera?



La demanda en la noche ya es menor. No son cantidades fuertes que se necesitaría para hacer otro viaje. Además, el personal de recaudación viaja en nuestro sistema. Se sube en la unidad y junto al conductor.



Esta es la empresa menos rentable del Municipio. La Alcaldía debe subsidiar USD 40 millones al año. ¿Por qué?



Primero, la tarifa no costea la operación en sí. Con 25 centavos de pronto no se alcanza a cubrir los costos. Con 25 centavos se traslada desde Guamaní hasta Oyacoto, casi 80 km. Son servicios que la empresa ha extendido para beneficiar a la ciudadanía. Es la empresa que más ha solventado las necesidades de la gente.Además, son 348 alimentadores que la empresa debe pagar. El mayor porcentaje del aporte del Municipio es para el pago de los alimentadores. Si solo fuéramos la troncal seríamos autosustentables.



¿El personal responsable del sistema de recaudo no debió detectar estas irregularidades?



Exactamente. Desde que nos hicimos cargo detectamos ese problema pero no es sencillo. Toca investigar. El mismo hecho de desvincular a los cuatro trabajadores nos ha costado problemas, inconvenientes con la empresa porque detrás hay gente que los defiende. Pero si no tomamos acciones, esto va a seguir pasando. Hay todo un plan enfocado al tema de recaudación, con controles operativos, levantamiento de la data, campañas con evasión del pasaje.



¿Hallarán responsables?



Si hay responsables tendremos que tomar acciones.