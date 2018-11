La nueva Reina de Quito se enfocará en reforzar la campaña ‘Bájale al acoso’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La nueva reina de Quito, Daniela Almeida, tuvo una jornada apretada de entrevistas y visitas a medios de comunicación durante su primer día como soberana hoy, viernes 23 de noviembre del 2018. La soberana estará al frente del trabajo social en el Patronato Municipal San José.

Su objetivo será trabajar en las campañas y proyectos sociales que se desarrollan desde el Municipio. “Con la que más me identifico es la de ‘Bájale al acoso’. Soy usuaria del transporte público y muchas veces he presenciado esta problemática que afecta a las mujeres”. Daniela dice que también se enfocará en reforzar las campañas de emprendimientos que benefician a los jóvenes y adultos mayores de la capital.



La Reina tiene 22 años y cursa el séptimo semestre de la carrea de Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad San Francisco de Quito. Antes de ser candidata, la joven realizaba sus pasantías en el área de litigio de un consultorio jurídico en la capital. Actualmente, analiza la posibilidad de postergar un año sus estudios superiores para dedicarse de lleno al reinado.



Desde las 04:00 de hoy está de pie con su agenda y empapándose de las actividades que desarrollará como soberada. Se siente entusiasmada y feliz de representar a la ciudad, más cuando recibe el apoyo de su familia. “Ayer viví una noche llena de emociones, mis parientes están muy contentos, alentándome”.



Agradeció a la comunidad por las muestras de afecto tras coronarse como Reina. Para las Fiestas de Quito 2018, Daniela hizo un llamado a los quiteños y turistas para que participen en las actividades que organiza el Municipio. Asimismo, que vivan las festividades en paz y que no consuman licor de forma exagerada.