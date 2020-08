Daniel Salcedo no descarta hacer ‘algo de política’ luego de superar sus juicios

LEA TAMBIÉN

Daniel Salcedo dice que una vez que salga de sus juicios, no descarta participar en política. Además, reconoce que antes no era nadie, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad. Él se encuentra recluido en la cárcel de El Inca, en el norte de Quito.

Estas declaraciones fueron difundidas la noche de este martes 4 de agosto del 2020 por el noticiero de Ecuavisa. Ahí en un audio, Salcedo dice: “Antes, no era nadie, ahora ya por lo menos, imagínese saliendo de esto y yo recuperando mis juicios, quiero hasta hacer algo de política, porque de verdad que no me parece justo y mi frase va a ser: Hoy soy yo, mañana puedes ser tú”.



Además, dijo que la gente debe tener tino para hablar y debe investigar.



Según Fabián Aguilera, director del centro de detención de El Inca, Salcedo está en una celda que fue adecuada para aislarlo y evitar así el contagio masivo en caso de que esté con covid-19. Además, dijo al canal que hay un guía que está en custodia permanente las 24 horas.



La noche del pasado martes 28 de julio, Salcedo llegó a Quito desde Guayaquil, cumpliendo una disposición de un juez de esa jurisdicción. Primero estuvo en el hospital de la Policía Nacional donde tuvo una valoración médica; posteriormente fue trasladado a la cárcel de El Inca.



Daniel Salcedo enfrenta procesos penales desde que fue retenido tras sufrir un accidente en una avioneta el 8 de junio del 2020, cuando, según la Fiscalía, intentó fugarse a Perú.