Fiscal confirma que Daniel Salcedo, accidentado en avioneta siniestrada en Perú, es investigado por peculado

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, confirmó este 9 de junio del 2020, que Daniel Salcedo es investigado por el delito de peculado por las compras ejecutados dentro de la emergencia sanitaria por el covid-19.

El Código Integral Penal (art. 278) sanciona este delito con cárcel de 10 a 13 años de cárcel.



Salcedo es una de las personas heridas tras un accidente aéreo reportado ayer, lunes, en territorio peruano.



Salazar aseguró haber pedido a las autoridades peruanas que garanticen la seguridad del ciudadano. “Él es importante para esclarecer lo ocurrido con la aeronave y con el proceso de peculado, relacionado con adquisición de insumos médicos, por el que es investigado y por el que está prófugo". No dio más detalles.



Entre tanto, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que la avioneta no tenía permiso para trasladarse al Perú. “Viajaba de Guayaquil hacia la isla Puná”.



La funcionaria dijo que entre las personas registrada no se encontraba Salcedo.



“De las primeras verificaciones sabemos que los códigos de la matrícula no se modificaron en el aeropuerto. Se modificaron en algún lugar en el que habría aterrizado luego. Probablemente es allí en donde se hace el cambio de pasajeros, porque en el primer plan de vuelo consta como piloto el señor Lara y no consta el señor Salcedo”.



Romo también dijo que en una primera confirmación de la Policía del Perú tampoco aparece Salcedo. “Por eso no pudimos hacer la confirmación hasta horas de la noche del lunes, porque los tres heridos y la persona fallecida, que hasta ese momento no estaba identificada, fueron llevadas a un centro de salud”.