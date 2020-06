Daniel Salcedo, uno de los heridos por accidente de avioneta, dio positivo por covid-19; su estado de salud es grave

LEA TAMBIÉN

La Fiscal General Diana Salazar dijo la mañana de este martes 9 de junio de 2020 en Teleamazonas que Daniel Salcedo, uno de los heridos por el accidente de una avioneta en la frontera entre Perú y Ecuador e investigado por presuntas irregularidades en las compras durante la emergencia sanitaria, dio positivo por covid-19.

"Se nos ha confirmado que el estado de salud (de Salcedo) es grave y además que ha dado positivo para la prueba de covid", dijo la Fiscal al programa Los Desayunos. "Hemos solicitado, tanto a las autoridades peruanas como a la Policía Nacional aquí para que a través de sus pares realicen las coordinaciones necesarias, que entreguen toda la seguridad a este ciudadano. Va a ser primordial para llegar al esclarecimiento de este hecho, la forma como salió del país y también las circunstancias que lo involucran en los casos que estamos investigando".



La prensa peruana informó el lunes 8 de junio del 2020 de al menos un fallecido y tres heridos tras la caída de una avioneta de matrícula ecuatoriana en el centro poblado El Bendito de la provincia de Zarumilla, en Tumbes. La persona que murió habría sido el piloto de la aeronave, según las autoridades del vecino país.



Según información preliminar de la Comisaría sectorial de Zarumilla, el accidente ocurrió a las 6:30 con cuatro tripulantes a bordo a un kilómetro del centro de salud Campoamor.



La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que en la nave accidentada en Perú iban dos personas relacionadas a la investigación penal a proveedores y directivos de hospitales públicos. Más tarde, la titular de esta Cartera informó que una de las personas heridas era Salcedo.



Salcedo es conocido como amigo personal de Dalo Bucaram. El exlegislador, la noche del 7 de junio, en una rueda de prensa desde EE.UU., se refirió a Eduardo Salcedo. Lo hizo luego de que una periodista le preguntara si se alojaba en una vivienda que Salcedo tiene en Miami.



Bucaram Pulley dijo que se quedaba en la casa de dos amigos y que no podía dar sus nombres porque no estaba autorizado.



Sin embargo, de Salcedo dijo lo siguiente: “Es mi amigo, nunca lo he negado. He dicho que es un empresario, que lo he conocido como un hombre honesto, que me ha respaldado en mi campaña 2017 y que pienso que está siendo perseguido sencillamente por tener amistad conmigo”.



La avioneta siniestrada es de Alfredo Adum. Este Diario consultó a él si conoce o es cercano a Salcedo. Su respuesta fue la siguiente: “Jamás en mi vida”.