Daniel Mendoza confirma su renuncia a la coordinación del bloque Ap-aliados

El asambleísta Daniel Mendoza, quien lidera el movimiento provincial Mejor de Manabí, confirmó hoy, jueves 6 de febrero del 2020, su renuncia a la coordinación del bloque entre Alianza País (AP) y aliados.

Mendoza acató así el pedido que le hizo la bancada, luego de que el viernes 31 de enero de 2020 su alterna, Pinuccia Colamarco, votara en contra de que el pedido de juicio político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, fuese al Pleno.



"Por la unidad necesaria para construir un Ecuador mejor, coherente con mis principios y respetuoso de las decisiones adoptadas por el bloque, he decidido renunciar a mi rol como coordinador de AP-aliados", informó el legislador en un comunicado.



Agregó que lo ocurrido con el caso Atamaint, "no puede ser utilizado para la desestabilización (...). La gobernabilidad es un bien mayor por el que todos debemos luchar. Es necesaria para garantizar empleo, seguridad y oportunidades reales. Mientras se defienda, cuenten con nuestro apoyo incondicional", puntualizó.

A la opinión pública.

La gobernabilidad es un bien mayor por el que todos debemos luchar.



Mendoza responsabilizó a su asambleísta alterna de haber actuado al margen de los lineamientos del bloque. Aunque en el comunicado no precisa por qué él no acudió a la sesión.



El presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), en una entrevista para radio Majestad, defendió la sanción adoptada por el bloque oficialista, aunque no precisó quién se encargará de la coordinación.



"He conversado con el asambleísta Mendoza ayer. Él asume su responsabilidad de haberse confiado en su alterna. Esperemos que esto permita también tener un mejor procesamiento, una mejor capacidad de entender el rol que tenemos cada uno dentro de nuestras posiciones y mejorar la comunicación interna", expresó Litardo.



Además, defendió la decisión del bloque de haber "suspendido indefinidamente" a Karina Arteaga, otra de sus integrantes, hasta que la Comisión de Ética tome una resolución.



Aseveró que él hasta en la víspera de la votación le insistió a Arteaga que acuda a la Comisión para respaldar que el expediente de la titular del CNE se discuta en el Pleno.



Ella afirmó que tuvo complicaciones de salud, por lo que impugnará la sanción. Tampoco principalizó a su alterno.



"Esto nos ha permitido consolidar, transparentar y sincerar las posiciones internas", sostuvo el Presidente de la Asamblea.



Dentro de la Comisión de Fiscalización, los asambleístas Johana Cedeño y Fausto Terán han señalado que analizan la posibilidad de separarse del bloque si no hay correctivos de fondo.