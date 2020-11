El exasambleísta Daniel Mendoza es condenado a cuatro años y dos meses de cárcel por delincuencia organizada

Ocho horas después de que arrancara la audiencia en la Corte Nacional, en Quito, el juez Marco Rodríguez sentenció a ocho de los 15 procesados en el caso Hospital de Pedernales. Ellos fueron condenados como autores del delito de delincuencia organizada.

La tarde de este lunes 9 de noviembre del 2020, el exasambleísta Daniel Mendoza fue sentenciado a cuatro años y dos meses de prisión.



El exasesor de Mendoza Jean Carlos Benavides, el exdirector del Servicio de Contratación de Obras Públicas (Secob) René Tamayo y dos personas más deben enfrentar una pena de dos años y 10 meses de cárcel. En cambio, otros tres acusados fueron condenados a tres años y cuatro meses de prisión.



Ellos admitieron haber cometido el delito y solicitaron un procedimiento abreviado. El artículo 635 del Código Penal establece que cuando las personas se acogen a este recurso legal, la Fiscalía solicitará al juez una condena menor a la que establece la normativa penal. El delito de delincuencia organizada es sancionado con cárcel de siete a 10 años.



En el caso de Daniel Mendoza también se redujo su condena porque entregó información y cooperó con la justicia.

El juez impuso un monto de USD 8 millones como reparación al Estado ecuatoriano. También dispuso suspender el derecho de sufragar de los sentenciados.



Otros siete procesados en esta trama de corrupción no admitieron su culpabilidad, entre ellos, el exasambleísta Eliseo Azuero y Jorge Jalil, exsubdirector del Secob. Ellos deberán someterse a una audiencia que definirá si son llamado o no a juico.



En esta causa, las investigaciones apuntan que los acusados participaron en una trama de corrupción para beneficiarse de recursos del Estado destinados a la construcción de Hospital de Pedernales en Manabí.



Según la Fiscalía los imputados conformaron una estructura organizada para planificar y dirigir mecanismos de contratación pública y así obtener dinero de forma ilícita. Además, la entidad aseguró que cada miembro de esta organización cumplía un rol específico.



De hecho, el magistrado detalló la función que tenía cada uno de los sentenciados en esta trama de corrupción:



-Daniel Mendoza: se valió de su condición de asambleísta para obtener contratos en la provincia de Manabí. A través de chats con los procesados se evidenció el rol jerárquico que tenía dentro de la organización delictiva.



-René Tamayo: se benefició de réditos económicos del Consorcio Pedernales - Manabí.



-Jennifer Cobeña: Integró la comisión técnica del contrato del Consorcio. Conocía los detalles del proceso contractual y precontractual.



-Ángel Andrade: Integró la comisión técnica que presentó las ofertas para la construcción del Hospital de Pedernales.



-Jean Carlos Benavides: Fue asesor de Mendoza. Efectivizaba las órdenes de su jefe y se encargó de acciones relacionadas con la contratación para el hospital. Se comprobó la voluntad de permanencia en la organización delictiva.



-Franklin Calderon: Fue parte de la estructura delictiva



-José Santos: Se comprobó la voluntad de permanencia en la organización delictiva.



-José Veliz: Fue socio mayoritario del Consorcio Pedernales-Manabí. Autorizó cheques para personas que no trabajaban en esa empresa.