Daniel Mendoza: ‘No se trata de alianzas sino de lograr consensos’

Entrevista a Daniel Mendoza, precandidato a la presidencia de la Asamblea Nacional.



¿Para qué quiere el oficialismo seguir al frente de la Asamblea?



Es una aspiración absolutamente legítima. Básicamente es para que ahora, en este segundo período de la Asamblea, podamos dejar atrás esta agenda de caos, de escándalo y reconectarnos con las verdaderas necesidades de las familias ecuatorianas.



¿Qué garantizará que esa situación de caos no continúe, si ustedes ya tuvieron la Presidencia?



El compromiso que existe entre todos los bloques y bancadas es que queremos que el Ecuador sea un país estable, próspero y desarrollado.



¿Ya hay una candidatura de consenso para suceder a Elizabeth Cabezas?



Es importante reconocer la legitimidad en cada una de las aspiraciones de los diferentes compañeros. Está César Litardo, Fafo Gavilánez, la aspiración legítima de la compañera Elizabeth Cabezas a reelegirse. Yo, en lo particular, estaré donde mi bloque me pida estar.



¿Cuáles serán los elementos de peso para seleccionar al candidato?



Es importante valorar el perfil de los aspirantes, y por supuesto el temple y la propuesta que se tenga para la nueva Asamblea, en torno a una Asamblea que esté conectada con las necesidades ciudadanas.



¿Usted tiene la confianza del Presidente para asumir las riendas de la Asamblea?



Creo que el trabajo que debe existir desde la primera Función del Estado debe ser absolutamente independiente y conectado con las necesidades ciudadanas. Sin que esto signifique que no se deba de alguna manera garantizar una articulación en beneficio de los ecuatorianos con el Poder Ejecutivo.



¿Hasta cuándo ustedes aspiran a tener definidos los cuadros?



Esperamos que hasta la próxima semana haya una postura pública que contenga una candidatura de consenso.



¿Está en riesgo la Presidencia para AP?



No lo creo. Creo que existe el compromiso de parte de la Asamblea y particularmente de los sectores políticos que queremos un país estable, próspero y desarrollado.



¿Cuántos asambleístas siguen en la bancada de AP y Aliados?



Legítimamente somos un bloque de alrededor de 40 legisladores.



¿Por qué no ha sido posible mantener la cohesión entre ustedes?



En democracia es absolutamente natural que existan diferentes criterios al interior de cuerpos colegiados como este, pero asimismo es absolutamente democrático el deliberar y tomar posturas en unidad de criterios.



¿Qué garantizará esa unidad en la votación que se viene?



El sentido de responsabilidad que tenemos hoy más que nunca con nuestros mandantes.



¿El oficialismo tiene una fórmula ideal para la reconfiguración de la Asamblea?



Creemos que es necesario tener primero una postura de consenso al interior de nuestro bloque para luego sentarnos con los demás sectores políticos que deben tener sus espacios de representación.



¿Conversarán incluso con los correístas?



Con todos los sectores que estén comprometidos con un Ecuador estable, próspero y desarrollado.



¿Ustedes conformarán alianzas con otros bloques?



No se trata de alianzas, se trata de un ejercicio absolutamente normal y democrático de un Parlamento. En definitiva, llegar a grandes consensos en beneficio de los ecuatorianos.



¿Se deberá definir una nueva agenda legislativa?



Se debe recoger todo lo positivo de las anteriores agendas, lo que no se cumplió, lo que se inició y no se concluyó, y lo que la ciudadanía hoy necesita más que nunca, que es la generación de plazas de empleo, el combate contra la inseguridad, el microtráfico.



¿Va a insistir en su proyecto para regular las redes sociales?



Nunca se pretendió regular las redes sociales ni el contenido ni las opiniones, se buscó siempre garantizar los derechos de los usuarios. Sin embargo, se decidió hace ya algún tiempo retirar el proyecto de ley y trabajar en diferentes tipos de propuestas de la mano de los usuarios más activos.



¿Hay alguna ley de su autoría que haya sido aprobada en 2 años?



Están en trámite en las distintas comisiones.



Hoja de Vida



Su trayectoria:



Daniel Mendoza, de 33 años de edad, forma parte de los asambleístas del bloque de Alianza País y aliados. Es integrante de la Comisión de Fiscalización y Control Político y de la Comisión del Desarrollo Económico, de la Asamblea Nacional.