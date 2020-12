45 familias damnificadas por el terremoto de 2016 en Esmeraldas aún esperan casas ofrecidas por el Miduvi

Un grupo de familias que perdieron sus casas por el terremoto del 2016 hizo una protesta en los bajos de la oficina técnica del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) en Esmeraldas la tarde este jueves 3 de diciembre del 2020.

Los damnificados llegaron con carteles donde ponían de manifiesto sus reclamos, porque después de casi cinco años no han recibido sus viviendas, pese a que fueron censados por la Dirección de Gestión de Riesgos del Municipio de Esmeraldas en ese año.



Desde abril del 2016 funcionan en la ciudad dos albergues donde habitan 20 familias: 10 están en la escuela Río Esmeraldas y otras 10 familias en la unidad educativa 20 de Noviembre.



Jairo Valencia, uno de los damnificados, explica que el terremoto provocó el deslizamiento de la loma del sector 20 de Noviembre, en la parte alta de la ciudad. Ahí fueron afectadas 45 familias: 20 siguen en casas acogientes de familiares, 15 arriendan y el resto en el albergue.



Valencia señala que esta sería la cuarta Navidad en un sitio que no presta las condiciones para vivir, porque fue diseñado como unidad educativa. Ahí los damnificados han improvisado paredes con sábanas, plásticos y otros materiales. El patio y los tres baños son compartidos por las familias.



Durante la protesta, los damnificados aseguraron que solo han recibido ofrecimientos y no han sido atendidos. Tras los reclamos fueron atendidos brevemente por Liliana Sabando, técnica del Miduvi, pues el responsable de la oficina, Pablo Hadathy, exgobernador de la provincia, no se encontraba.



Alejandro Ortiz, presidente de barrio 20 de Noviembre, indica que desde inicios del mes pasado están buscando una respuesta de parte de los responsables del Miduvi en Esmeraldas, sin que haya un pronunciamiento.



Florencia Nazareno, una damnificada del barrio 20 de Noviembre, señala que fue censada, pero no aparece entre las personas a las que se les entregará una vivienda en la ciudadela El Coral, sur de la ciudad, construida con recursos estatales.



“El exgobernador, ahora responsable de la oficina del Miduvi en Esmeraldas, nos dijo en una ocasión que no sabía del tema y que iba a revisar con sus técnicos, pero han pasado 20 días después de eso, pero no tenemos respuesta”, asegura Nazareno.

Este diario intentó comunicarse en varias ocasiones con Hadathy, pero no respondió su teléfono celular, y tampoco estaba en su oficina.