Dalo, Michel Bucaram y Gabriela Pazmiño buscan fianza para que se levanten medidas legales en su contra

La audiencia está convocada para el jueves 20 de agosto del 2020, a las 08:30. El abogado Francisco Onofa espera que tras la diligencia se resuelva el pedido para que sus defendidos, Dalo, Michel Bucaram Puley y Gabriela Pazmiño puedan defenderse sin que sobre ellos pese una orden de prisión preventiva y la orden para que se presenten periódicamente.

La defensa de los procesados planteó que cada uno pague USD 30 000 mientras dure la investigación que la Fiscalía abrió por presuntamente tejer una red delictiva que vendía ilegalmente medicamentos en hospitales de Guayaquil durante la emergencia sanitaria del covid-19.



El 31 de julio, la jueza Gianella Noritz dictó la orden de prisión contra los hermanos Abdalá, Jacobo y Michel Bucaram Pulley. Esa misma medida aplicó para otros ocho procesados.



En cambio, para Gabriela Pazmiño, esposa de Dalo Bucaram, y otros se impusieron medidas sustitutivas, entre estas la presentación diaria en la Fiscalía.



El abogado confirmó a este Diario que Pazmiño no se ha presentado por problemas al momento de encontrar un vuelo disponible desde Estados Unidos hasta Ecuador y también debido a lo que ella considera falta de garantías en el proceso.



En el Código Orgánico Integral Penal (COIP) se establece que si un procesado no cumple con las medidas sustitutivas se debe fijar una fecha para realizar una audiencia en la que se ordene la prisión preventiva.



Onofa indicó que hasta el momento no está convocada una diligencia en contra de Pazmiño.