Dalo Bucaram dice que la Fiscalía ingresó a su casa sin orden de allanamiento

Dalo Bucarma Pulley anunció la noche de este domingo 7 de junio del 2020, que entregará dos denuncias virtuales a la fiscal General, Diana Salazar. La primera tendría relación al ingreso de fiscales y policías a su vivienda supuestamente sin una orden de allanamiento. Además, mostró un video de cómo quedó su casa después de la intervención policial. En las imágenes se observan objetos tirados en el piso y un colchón roto.

“Señora fiscal tiene que sancionar al fiscal encargado del allanamiento. Se metió sin ser la dirección de mi domicilio, esa es una violación al debido proceso y a los derechos humanos”, indicó.



Según el exlegislador y excandidato presidencial, por estos hechos está analizando presentar también una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por “haber allanado un bien inmueble que no estaba ordenado por un juez”.



La segunda denuncia que presentará a la fiscal Salazar tiene que ver con unas supuestas presiones que estaría recibiendo una persona que fue detenida en los operativos del pasado 3 de junio del 2020.



“Hay un detenido que está denunciando que lo quieren obligar a mencionar a mi padre o a mí en una cooperación eficaz para sacarlo de la penitenciaria. Es uno de los pocos detenidos que no les dieron medidas sustitutivas. En la Penitenciaria lo están presionando que nos mencione a cualquier precio o si no lo van a condenar a 10 años de cárcel”, dijo.



Estas declaraciones las realizó a través de una rueda de prensa virtual desde Miami, Estados Unidos. Bucaram Pulley también se refirió a los insumos médicos que fueron incautados en el domicilio de su padre Abdalá Bucaram.



Según el exasambleísta, esa mercadería pertenecía a su socio comercial y afirmó que cuentan con todos los permisos legales. Entre los documentos que dijo tener están el contrato de compra a una empresa china, permisos de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), permisos del Ministerio de Salud y los comprobantes de pagos aduaneros.



Por eso, indicó que Fiscalía no tiene pruebas “fehacientes” de algún delito. También señaló que no existe “un nexo causal de que algún miembro de la familia Bucaram ha tenido contrato con el Estado”. Afirmó que en el parte policial del allanamiento de la casa de su padre se indica que el operativo se realizó por “denuncias realizadas en la red social de Twitter y de Facebook”.



En su intervención, Bucaram informó que llegó a EE.UU., el pasado 7 de marzo, antes de la pandemia, y que pasó 15 días en la casa de su hermana. Añadió que actualmente está en una casa que le prestaron dos amigos, cuyos nombres dijo que no podía revelarlos porque no contaba con su autorización.



Seguido de estas declaraciones, el exlegislador habló de su patrimonio actual y afirmó que no tiene propiedades en Estados Unidos. Mencionó que su domicilio está en la ciudadela Kennedy Norte (Guayaquil) y que tiene una casa en el cantón Playas. Adicionalmente, dijo que tiene una sociedad en una hacienda y en un club deportivo. En torno a un apartamento en Salinas indicó que lo alquiló para pasar con sus hijos el Fin de Año y Carnaval.