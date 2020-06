Vallejo, Rivera y Dahik debatieron propuesta para bicameralidad de la Asamblea

LEA TAMBIÉN

Los exdiputados Andrés Vallejo, Ramiro Rivera y Alberto Dahik, exvicepresidente de la República, presentaron sus observaciones a la propuesta de reforma parcial a la Constitución que impulsa el Comité por la Institucionalidad Democrática.

Los tres fueron recibidos hoy, viernes 26 de junio del 2020, por la Comisión legislativa Ocasional que hasta finales de julio prevé aprobar un informe para el primer debate de la iniciativa ciudadana en el Pleno de la Asamblea Nacional.



Dahik, Rivera y Vallejo no tuvieron objeciones para que con esta reforma se otorgue una mayor autonomía a la Fiscalía General del Estado o que se elimine al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).



Pero ellos centraron el debate en el tercer componente del proyecto, que apunta a convertir al Parlamento en un órgano bicameral compuesto por una cámara de representantes y una de senadores.



Rivera mencionó que ese sistema no resulta nuevo para el país, pues estuvo contemplado en 14 de las 20 constituciones. La unicameralidad se aplicó, refirió, con las cartas políticas de 1830, 1851, 1945, 1978, 1998 y 2008.



El exdiputado señaló que el Senado es propio de los estados federales, como en el caso de Estados Unidos, o con autonomías regionales, como España. Aunque en la Unión Europea, 14 de los 27 países tiene un sistema unicameral.

AHORA | En sesión virtual, la #ComisiónEnmiendas recibe a varios actores políticos para escuchar sus propuestas y conocer el cronograma de trabajo para la elaboración de los informes para primer y segundo debate del proyecto de reforma parcial a la Constitución de la República. pic.twitter.com/jsBKNh1LSS — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) June 26, 2020

Rivera agregó que en Ecuador "podría ser interesante crearlo, sobre todo, por el descrédito del sistema unicameral", pero concordó con Vallejo en que "las bondades y desventajas de la bicameralidad o la unicameralidad dependen de los contextos culturales de cada país".



Agregó que "el mayor riesgo que se corre es que haya una duplicación en la representación", porque un mismo partido puede llegar a controlar las dos cámaras. Además, señaló que la iniciativa del Comité tiene una visión "anti partidos políticos" que no resulta bueno para la democracia.



Andrés Vallejo consideró que este punto requiere de un mayor análisis y planteó alternativas como crear una comisión legislativa permanente para que el Pleno de la Asamblea solo sesione por periodos y que se renueve parcialmente a mitad de su mandato.



"Que los legisladores mantengan el periodo de cuatro años, pero que haya renovación parcial por mayorías y minorías en la mitad del periodo. Eso permite adecuarse a la realidad política que es cambiante, evita el agotamiento que tiene la ciudadanía respecto de las mismas personas", añadió.



Para Dahik, es "saludable" que con la reforma parcial se busque reducir de 137 a 119 el número de asambleístas y eliminar a sus suplentes.



No obstante, apuntó que la reforma no es una solución definitiva para la Constitución de 2008 que, a su juicio, es controladora del poder en el Ejecutivo. A su juicio, se debe regresar a la Carta Política de 1998.



La vicepresidenta de la Comisión, Wilma Andrade (ID) consideró que el dictamen de la Corte Constitucional a la iniciativa del Comité por la Institucionalidad Democrática limita a la Asamblea para ajustar el proyecto.



La Asamblea tiene un plazo de un año para pronunciarse. Hasta tanto Vallejo recomendó que el parlamento continúe con el proyecto de enmiendas a la Constitución para limitar las funciones del Cpccs, pues duda que la reforma parcial sea aprobada en referendo.