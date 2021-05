Viteri anuncia suspensión de varios contratos adjudicados por el Municipio de Guayaquil y dice que se atendrá a los resultados de la investigación de Fiscalía

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, se dirigió por seis minutos a la ciudadanía la noche de este martes 4 de mayo del 2021.

A través de sus redes sociales emitió un pronunciamiento en relación a la investigación que la Fiscalía abrió en su contra por un presunto delito de peculado.



Señaló que colaborará con las investigaciones y recordó que fue ella quien pidió a la Fiscalía y a la Contraloría que analizaran dos procesos de adjudicación que realizó su administración.



“Colaboraré con ellos decidida y totalmente, aportando toda la documentación necesaria para el esclarecimiento de la verdad en temas relacionados con esta Alcaldía y también con la Fundación Siglo XXI, que tiene su propia administración”, dijo.

Dra. Cynthia Viteri - Alcaldesa de Guayaquil a la ciudadanía https://t.co/PfT7qMgQuc — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) May 5, 2021



Enseguida indicó que se atendrá al resultado de las investigaciones con la “firme convicción y seguridad de no haber cometido personalmente ninguna infracción”.



Actualmente, Viteri y otras seis personas más son señaladas por presuntas irregularidades en la adjudicación de 14 contratos por un valor de USD 20,6 millones durante la pandemia.



En el pronunciamiento oficial, la alcaldesa también se refirió a las decisiones que ha tomado en cuanto al presupuesto municipal.



Según Viteri, ha dispuesto una “inmediata reorientación de los fondos del presupuesto, exclusivamente destinados a la satisfacción de necesidades populares” en torno al ámbito social y de obra pública. Por lo que señaló que ha decidido suspender contrataciones que el Municipio ha realizado.



“Les comunico que dentro de esa línea y sin perjuicio de la acción de terminación unilateral de contratos, pertinentes, he ordenado la suspensión del trámite de otros contratos y declarar desiertas varias licitaciones que se habían adjudicado. A fin de iniciar con prontitud nuevos procesos que respondan dentro de la ley al objetivo que previamente acabo de señalar: vivir, comer y trabajar”.



Sin embargo, no detalló cuántos, ni a qué se referían los contratos que dará de baja.



Otro de los anuncios de la alcaldesa fue que en los próximos días nombrará un vocero oficial para que emita la información a los medios de comunicación.



La primera autoridad de la ciudad tampoco se refirió a las causas por las que no asistió la mañana de este 4 de mayo a la comparecencia que le fue convocada por la Fiscalía.