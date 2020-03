Cynthia Viteri: 'Necesitamos saber si la cifra de muertos es real'

LEA TAMBIÉN

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, exigió al Gobierno, la noche de este viernes, 27 de marzo del 2020, que se aclare las cifras de fallecidos por coronavirus.

Lo hizo a través de un pronunciamiento virtual en su página de Facebook.



“Necesitamos saber si la cifra de muertos es real; necesitamos saber por qué causas se están muriendo las personas en sus casas; necesitamos saber qué va a pasar con los demás enfermos”, dijo.



La primera autoridad pidió explicaciones sobre las demoras que existen actualmente para el levantamiento de cadáveres en toda la urbe.



Viteri, quien se encuentra aislada tras dar positivo para covid-19, realizó una serie de preguntas a las autoridades del Gobierno. Entre las principales dudas están las relacionadas con la atención en el sistema de salud público de las personas que presentan síntomas del virus. Ademas, denunció que la línea 171, habilitada para emergencias, no está ayudando a los afectados y no saben si van a atenderlos.



“¿Qué está pasando en el sistema de salud público del país? No retiran a los muertos de sus casas. Los dejan en las veredas, caen frente a hospitales. Nadie los quiere ir a recoger. ¿Qué pasa con nuestros enfermos? Las familias deambulan por toda la ciudad tocando puertas para que los reciba un hospital público, donde ya no hay camas. Les cierran las puertas y los dejan afuera”, dijo durante su intervención.



También en las clínicas privadas no los reciben.



Otro punto que fue criticado por Viteri fue la toma de pruebas para detectar los casos positivos. “¿Hay o no hay pruebas”, repetía.



La alcaldesa también habló sobre las iniciativas que el Municipio ha puesto en marcha para la emergencia. En este punto mencionó que va a otorgar un terreno, que fue solicitado por el Gobierno, para construir un Campo Santo para las víctimas de la enfermedad. Incluso, añadió que si es necesario se prestará maquinaria y cemento para la construcción de este sitio.



Así mismo informó que el Ministerio de Salud le recomendó que la ex maternidad Enrique Sotomayor sea utilizada para pacientes que no tengan coronavirus.



“Necesitamos saber qué va a pasar con los demás enfermos que no tienen covid pero que si llegan con infartos o con accidentes de tránsito. Dijeron que iban a contratar más médicos, contrátenlos señores”, indicó.

Por último, la alcaldesa Viteri pidió que se informe cuántos médicos han fallecido producto de la enfermedad.