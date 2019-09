Cynthia Viteri demanda intervención del Gobierno para frenar incremento de invasiones en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las últimas invasiones que se han registrado en varios sectores del cantón Guayaquil generan la preocupación de la alcaldesa Cynthia Viteri. Ella envió una carta al gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, con la información sobre los sitios que han sido tomados ilegalmente.

Así lo confirmó la mañana de este miércoles 18 de septiembre del 2019 en su habitual enlace radial. “El día de ayer envié una carta al Gobernador del Guayas relacionando los sitios donde hemos comprobado que las tierras están siendo tomadas por personas inescrupulosas, engañando a familias por necesidad y estos sitios no son pocos”.



Entre ellos, enumeró, la entrada a la cabecera parroquial de Posorja, parroquia rural guayaquileña, como publicó este Diario el jueves pasado, donde existen aproximadamente 1 500 viviendas precarias, en un “sitio estratégico para el crecimiento y desarrollo económico” de Guayaquil.



“Esto ya está en conocimiento de las autoridades respectivas, he hablado con la Comisaría del sector, desde el Ministerio del Interior, y, ayer, la Gobernación recibió por escrito mi llamado de atención”, refirió.



A ese sector se agrega Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil; la Comuna Casas Viejas, en el kilómetro 22 de la vía a la Costa; también están dos sitios de la parroquia Chongón, en los kilómetros 17 y 19; cooperativa El Crisol, en San Eduardo; y en Los Vergeles, Geranios, en el sector Las Riberas.



“Demando únicamente que la Gobernación, a través de la Policía Nacional y el Ministerio del Gobierno, puedan actuar en todos los sitios señalados y que es de interés para esta ciudad, para su desarrollo económico y su crecimiento, que se ponga orden respecto a los asentamientos irregulares (…) porque si no se actúa ahora, se van a multiplicar trayendo un grave problema”, finalizó.



De su parte, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, se refirió al tema durante una rueda de prensa en Guayaquil. Afirmó que el gobernador y la fiscal Diana Salazar han tenido varias reuniones para trabajar en soluciones sobre las invasiones.



Dijo que los asentamientos irregulares no solo se registran en la urbe porteña, sino también en otras localidades del país, por lo que ha mantenido una reunión con los gobernadores del país, en la ciudad de Quito.



“Empezamos a ver estos fenómenos probablemente asociados a la migración interna y externa que tiene el país, cantidades de personas que llegan y pretenden buscar un lugar en que vivir en las distintas ciudades”.