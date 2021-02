Cynthia Viteri sobre las elecciones en Guayaquil: 'Hasta ahora no he visto nada que llame mi atención'

La alcaldesa Cynthia Viteri adelantó su votación este domingo 7 de febrero de 2021. Llegó poco antes de las 09:30 al recinto ubicado en el Colegio 28 de Mayo, en el norte de Guayaquil, rodeada por su equipo de seguridad.

Poco después de sufragar en la junta 459 dio un balance del arranque de la jornada electoral en el cantón. “Hasta este momento todo va muy bien. No he visto ninguna cosa que llame mi atención. La gente en este recinto está en orden, poniendo alcohol apenas entramos”, dijo.



Sin embargo, en algunos recintos hubo aglomeraciones en el inicio de las votaciones. En el colegio José Martínez Queirolo, en la cooperativa Juan Montalvo, decenas de personas se amontonaron en los exteriores. La instalación de las juntas se retrasó y los votantes tuvieron que esperar en extensas columnas.



Algo similar ocurrió casi a la misma hora que votaba la alcaldesa, en la Unidad Educativa Nueve de Octubre, en el sur. En la mañana hubo tumultos dentro y fuera del plantel. Los votantes se amontonaron en los pasillos internos y algunos se quejaron que llegaron desde las 07:00. Los coordinadores del recinto explicaron que la instalación se atrasó por la ausencia de los miembros de las juntas.



Guayaquil registra 344 recintos electorales y 5 707 juntas receptoras del voto, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE). En total, el cantón reporta 1 972 886 electores.



Viteri aclaró que el control del proceso está a cargo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Y que desde el Municipio están colaborando con operativos de apoyo de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), Policía Metropolitana, Justicia y Vigilancia y otras direcciones municipales.



“Adicionalmente, en tres recintos grandes como la Universidad Católica, la Estatal y la Universidad Agraria, instalamos carpas de salud por emergencia”, agregó Viteri. “Lo principal es que cada uno cumpla con las normas de bioseguridad. Lleven su propia pluma, no presten pluma a nadie, lleven la mascarilla puesta y vuelvan a sus casas. La pandemia sigue”, advirtió.



Más temprano la alcaldesa acompañó a sufragar a su hermana Nathalie Viteri, candidata a la Asamblea Nacional por el Partido Social Cristiano (PSC). Con ella también participó en el masivo cierre de campaña en Guayaquil el jueves 4 de febrero, en alianza con CREO, evento que fue sancionado por la Dirección de Justicia y Vigilancia del Cabildo por incumplir la normativa de bioseguridad por la pandemia de covid-19.



El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Guayaquil no emitió un pronunciamiento claro sobre el protocolo de seguridad durante las elecciones de este domingo. El pasado viernes el Cabildo solo emitió un comunicado con recomendaciones de las autoridades sanitarias municipales.



Washington Alemán, director de la Unidad de Prevención de Enfermedades Infecciosas de la Alcaldía, recomendó usar mascarilla de forma obligatoria, llevar bolígrafo, practicar frecuentemente la higiene de manos con alcohol, cumplir con el distanciamiento de al menos dos metros y no ir con grupo de familiares.