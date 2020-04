Cynthia Viteri informa que superó el covid-19 y realizará recorridos en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, informó este jueves 9 de abril del 2020 que se ha curado del covid-19. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, luego de que recibiera los resultados de los exámenes que -precisó- se realizó la semana pasada.

“Ayer recibí los resultados de los nuevos exámenes de covid-19 tomados la semana pasada y gracias a Dios he superado la enfermedad. Durante semanas he estado trabajando mediante llamadas y videoconferencias, hoy me incorporo al trabajo en territorio en defensa de Guayaquil”, publicó Viteri.

Ayer recibí los resultados de los nuevos exámenes de COVID19 tomados la semana pasada y gracias a Dios he superado la enfermedad. Durante semanas he estado trabajando mediante llamadas y videoconferencias, hoy me incorporo al trabajo en territorio en defensa de Guayaquil. pic.twitter.com/lbAlU3qwh4 — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) April 9, 2020



El pasado 19 de marzo, la Alcaldesa dio a conocer que se había contagiado con el nuevo coronavirus, a través de una conferencia virtual, en su cuenta de Facebook.

El día de hoy me he enterado que he sido contagiada por coronavirus. pic.twitter.com/az3QV9X5T1 — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) March 19, 2020



Un día antes la funcionaria se hizo responsable de un incidente en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, cuando vehículos municipales irrumpieron en la pista para evitar el aterrizaje de aviones europeos sin pasajeros, que iban a realizar vuelos humanitarios con extranjeros desde Ecuador.



A partir del 19 de marzo, la funcionaria mantuvo un aislamiento domiciliario. Además de Viteri, otros 14 alcaldes de Guayas confirmaron su contagio del virus. Todos supervisaron la labor en sus cantones desde el domiciliario.



La guayaquileña es la primera en anunciar que superó la enfermedad.