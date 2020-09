Cynthia Viteri dijo que hay que proteger la salud de los alumnos y su familia, sobre proclamación de abanderados

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Juramento de la Bandera es un tema polémico en Guayaquil. La alcaldesa Cynthia Viteri señaló que está conversando con el Ministerio de Educación para regular cómo se realizará el evento de proclamación de los abanderados, anunciado para el 25 de septiembre de 2020.

El ministerio remitió, el martes 15 de septiembre, a los planteles los lineamientos para la proclamación de abanderados, portaestandartes y escoltas para el Juramento de la Bandera en el año lectivo 2020-2021, en los regímenes Costa-Galápagos y Sierra-Amazonía.



La proclamación se realizará en las instalaciones y será transmitida a través de las plataformas virtuales. Se hará con la asistencia de tres autoridades y dos acompañantes máximo de los estudiantes. Aunque la presencia no es obligatoria, según informó la Cartera de Educación.



La alcaldesa dijo que se mantienen diálogos con las autoridades educativas para ver la forma de regular a través de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil y el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) del cantón.



“Si fuera presencial solamente tendría que ir el abanderado y sus escoltas, si fuera así; pero no podemos poner guardias de seguridad en 3 mil planteles educativos”, mencionó Viteri en su enlace radial de este miércoles 16 de septiembre de 2020.



La funcionaria dijo que se buscará llegar a un acuerdo para que “se proteja la vida de los alumnos”. Pero sobre todo de la familia que vive en la casa de los estudiantes.



“Los alumnos pueden ser fuertes y soportar el virus, pero el anciano que está en su casa, su abuelo, su madre o la persona con discapacidad, no lo soporta y sencillamente lo mata. Tenemos que ir controlando qué es lo vital, qué es lo fundamental, para podernos concentrar solo y exclusivamente en ello”, señaló.



Viteri recordó que Guayaquil se mantiene en semáforo amarillo y que las clases presenciales no están autorizadas en el cantón.



El 20 de agosto pasado, la alcaldesa ya cuestionó la aprobación del COE nacional de un plan piloto de retorno voluntario a clases presenciales en dos planteles que debía aplicarse desde el 1 de septiembre. Ahí recordó que las clases presenciales están suspendidas en la ciudad en el año lectivo 2020-2021.



El 10 de septiembre pasado, el Municipio clausuró un colegio particular porque había convocado a estudiantes al plantel para que rindieran una prueba académica. Ese día se informó que la Dirección de Justicia y Vigilancia había clausurado en total siete instituciones de formación y educativas en Guayaquil.