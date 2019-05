Cynthia Viteri, en primeras actividades, visitó la isla Puná e hizo ofrecimientos

LEA TAMBIÉN

La isla Puná, en el Golfo de Guayaquil, fue el punto que la alcaldesa porteña Cynthia Viteri escogió como parte de sus primeras actividades en la administración. Ahí entregó tablets y ofreció atención en educación, salud, innovación y emprendimiento.

La alcaldesa llegó en helicóptero pasadas la mañana de este viernes 17 de mayo del 2019. Esta parroquia rural está ubicada a 79,8 kilómetros de la cabecera urbana.



Cynthia Viteri hizo anuncios en la cancha deportiva situada en Puná Alta. Uno de ellos fue la colocación del techado en la cancha deportiva. Un segundo ofrecimiento fue la construcción de un hospital del Día y la dotación de una lancha ambulancia para que los pacientes más graves sean trasladados a una clínica de la ciudad.



A estos enunciados se sumó la promesa de la próxima apertura de un centro multimedia y un cyber, además de la ampliación de puntos gratuitos de Internet en beneficios de los habitantes de la zona.



La Alcaldesa estuvo acompañada del vicealcalde Josué Sánchez, y de los concejales Mayra Montaño, Luis Murillo y Nelly Puyas, y de la viceprefecta Susana González.



Presidió, también ,el acto de entrega de 78 tablets, como parte del programa Bachiller Digital; 100 pañaleras y 4 laboratorios de computación del programa Guayaquil In., actividad con la que se benefició a los estudiantes del colegio Puná y de las escuelas Cacique Tumbalá, Víctor Emilio Estrada y Nicolás González.



Posteriormente, durante una de las entregas de tablets realizado en un acto público en el Barrio Lindo, de Puná Baja, la alcaldesa hizo un último anuncio relacionado con futuras carreras online.



“Para quienes no puedan lograr cupo a una universidad, como sucede a muchos, por pobres, me empeñaré en lograr un acuerdo con universidades del país con las que he mantenido acercamiento, para que los chicos que no hayan podido entrar a la universidad puedan estudiar carrera vía internet”, sostuvo.