El Cyberday.ec se realizará entre el 26 y 27 de abril de 2021

Entre las 00:00 el lunes 26 y las 23:59 del martes 27 de abril de 2021 se cumplirá el primer Cyberday.ec del año. El evento es organizado por la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE).

Durante el 2021, este gremio realizará tres ediciones Cyberday.ec. El primero contará con la participarán de más de 30 comercios entre grandes empresas y emprendedores de varias categorías como regreso a clases, alimentos, restaurantes, electrodomésticos, hogar, moda, consumo masivo, tecnología, turismo, mascotas, delivery, belleza y salud, motores y deportes. La iniciativa cuenta con el apoyo de los ministerios de Producción, y Telecomunicaciones.



Según Leonardo Ottati, director general de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, el panorama de compra vivido en el Ecuador no solo estuvo limitado en los ‘millennials’ y ‘centennials’, sino en los consumidores de distintas edades.



“Con la cuarentena, vimos la llegada de un nuevo perfil de comprador. Mucha gente que antes no usaba esta modalidad la experimentó y la adopción ha sido excelente. El comercio electrónico venía creciendo y madurando sostenidamente en los últimos años y se incrementó exponencialmente desde el inicio la cuarentena porque muchos clientes ‘offline’ migraron al ‘online’”.



Ottati dijo que esta primera edición del 2021 se realizará por el Día de la Madre. Agregó que los usuarios podrán acceder a través de (www.cyberday.ec) a promociones que no encontrarán en los locales físicos con descuentos de hasta 70% y facilidades de pago”.



Durante el 2020, el comercio electrónico en Ecuador movió USD 2 300 millones, lo que representó un incremento importante frente a los USD 1 600 millones del 2019. Para el 2021 se tiene previsto que el incremento sea superior al 15%.



Para Ottati, el comercio electrónico es uno de los sectores de mayor actividad debido al avance de la tecnología, crecimiento de la cantidad de compradores, mayor alcance al acceso en las conexiones, uso de canales digitales de la banca, aumento de la oferta de productos en canales virtuales y nuevos hábitos de consumo por parte de las personas quienes prefieren comprar en línea por sus distintas ventajas.



“Con la presencia de la pandemia en el país, muchos se vieron forzadas a realizar sus compras habituales a través de transacciones no presenciales; para algunos esto significaba una nueva experiencia, mientras que para otros se tradujo como el incremento de una conducta previamente adquirida”.