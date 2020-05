¿Qué le espera a Quito, el 26 de mayo, en cuanto al avance del covid-19?

LEA TAMBIÉN

¿Qué pasará el martes 26 de mayo del 2020? El 3 de mayo, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, puso esa fecha en el calendario de los capitalinos. Al pico de la curva epidemiológica en nuestra ciudad -indicó- se llegará a los 70 días desde el primer contagio registrado, es decir hasta el 26 de mayo. Entonces "tendremos claridad de qué ocurre, para decidir cambiar al color amarillo" en el semáforo. Hasta ahora estamos en rojo.

También reiteró que todos los días, desde el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) cantonal monitorean lo que ocurre en la urbe. "Revisamos qué pasa con los contagiados, la mortalidad y cómo está el sistema sanitario. Hoy (el domingo 3 de mayo del 2020), Quito tiene una ocupación importante de sus camas y de sus unidades de cuidados intensivos. Todavía no están saturados. No se puede vaticinar qué pasará, es difícil. No hay un 'coronavirólogo', un especialista. Solo seguimos lo que ha pasado en Asia y en Estados Unidos".



EL COMERCIO habló con Gregorio Montalvo, funcionario de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito. El médico explicó que se han hecho algunos estudios de proyección y modelación matemática de cómo se han presentado los casos de contagio de covid-19 a nivel mundial. Y esos análisis, en algunos países, coinciden en una conclusión: alrededor del día 70 desde el primer caso se llega al pico máximo de transmisión. "Solamente hemos ponderado esa experiencia internacional sobre una fecha probable de un pico de contagios que pudiéramos tener en la ciudad", dijo. También que hay una progresión de la tabla acumulada de casos, que no se ve en el reporte del COE Nacional, pues ellos hacen un reporte retroactivo del número de casos tomando en cuenta la fecha del inicio de síntomas.

El estudio al que hacen referencia se basa en los casos positivos o confirmados a la fecha de la prueba, explica Montalvo. "Sabemos que tenemos un retraso grave que puede ser más de una semana, pero es una referencia. Aparentemente en la mayoría de países se llega al mayor pico de transmisión en el día 70 o alrededor del día 70 y como que a partir de esa fecha se dibuja una meseta (en la curva de contagios) o disminuye el número de casos confirmados por día. Al parecer la capacidad de transmisión no es la misma".



Montalvo también apunta que no quiere decir que al cumplirse el día 70, desde el primer registro de casos, no hay más contagios. Solo son proyecciones de lo que ha pasado en España, en Italia, entre otros países. Y que todo depende del cumplimiento de medidas de restricción de movilidad porque de eso depende el comportamiento del virus.

Consultado el epidemiólogo de la Universidad Central, Byron Núñez, considera que al Alcalde de Quito habría que preguntarle ¿pico de qué? "Tendremos varias curvas en la ciudad. No es igual a hablar de Guayaquil, en donde yo considero que sí hubo un brote masivo y se pudieron infectar hasta un millón de personas. Al parecer en Quito no tendremos un pico así, el ascenso no es logarítimico. Quizá hay que seguir revisando lo que pasa por la permisividad (en cuanto a medidas de restricción que se incumplen). Difícil predecir, los modelos matemáticos incluso del Colegio Imperial de Londres son cuestionados. Cuando hice un análisis de lo que pasa en china se vio un escenario en Hubei, no en toda China. En Guayaquil debemos precisar que hay un Gran Guayaquil con tres cantones añadidos, Durán, Samborondón y Daule".