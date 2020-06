'No hay una curva única de covid-19 en Brasil', dice exsecretario de Salud

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Brasil registra de norte a sur escenarios diferentes y el covid-19 se propaga a distintos ritmos, lo que explicaría el aumento del confinamiento en unas regiones y la disminución en otras, afirma este 3 de junio del 2020 el exsecretario ejecutivo del Ministerio de Salud Joao Gabbardo.

El médico, de 64 años, fue número dos del ministro Luiz Henrique Mandetta, destituido en abril por el presidente Jair Bolsonaro debido a diferencias en la conducción de la crisis en temas como el confinamiento, al cual se opone el mandatario de ultraderecha por sus impactos económicos.



Ahora, desde el Centro de Contingencia del combate al coronavirus en Sao Paulo, Gabbardo dice a la AFP que en el norte del país “hay ciudades como Manaos, Belém y Fortaleza donde ya se pasó el pico; algunas están en la meseta [de la curva] y otras en fase decreciente”, en tanto que el covid-19 “aún no comenzó” en localidades de la región sur, limítrofes con Argentina, Paraguay y Uruguay.



“Tenemos varias curvas”, explica Gabbardo, para quien el epicentro de la crisis debe ser localizado actualmente en el norte, que incluye la región amazónica.



“Hoy los cuatro estados con mayor número de casos confirmados en relación a la población, no en números totales, son Amapá, Amazonas, Acre y Roraima. Si miramos los fallecimientos, excepto Ceará [nordeste], que es el segundo, dos de los tres estados [más afectados] son de la región norte”, dice.



Discriminadas proporcionalmente, Belém, la capital de Pará (norte), totaliza 900 muertes por millón de habitantes, en tanto que Florianópolis, capital de Santa Catarina, en el sur, registra apenas 14.



Brasil, un país de 212 millones de habitantes, registra casi 600 000 casos y cerca de 32 000 muertos, con un índice de decesos de 147 por millón de habitantes.



¿Escenario a la italiana?



“En el sur el test serológico muestra que menos de 1% de la población [de Rio Grande do Sul] tiene anticuerpos, 99% aún no tuvo contacto con el virus”, dice Gabbardo.



Esto, en su opinión, podría derivar en un escenario similar al de Italia “que tuvo un número muy grande de decesos en el norte y no en el sur. La distribución de la pandemia no es muy homogénea”.



Gabbardo apunta sin embargo que las próximas semanas corresponden al período histórico de mayor índice de enfermedades respiratorias en el sur, debido al invierno austral.



“Si eso ocurre junto con el aumento de los casos de covid-19, puede ser una presión muy alta para el sistema de salud”, agrega, haciendo la salvedad de que la red hospitalaria de la región es una de las mejores de Brasil.



Gabbardo afirma que la ciudad de Sao Paulo podría alcanzar la meseta en las próximas semanas. Eso implicaría una disminución semanal de las muertes, pero no de los casos debido al aumento de test en Brasil.



Descarta que una reapertura en algunas regiones sea prematura. “Tenemos escenarios que permiten una reducción de las medidas de confinamiento y otros en que preconizaríamos un aislamiento aún más rígido”.